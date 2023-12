FUNCERN cancela concurso de Guamaré em cima da hora e irrita inscritos

As provas objetivas do Concurso da Prefeitura de Guamaré deveriam ter sido aplicadas em diversas cidades do Rio Grande do Norte neste domingo. Quando os alunos já estavam em sala de aula, os organizadores do concurso perceberam que ao invés de 50 questões objetivas, haviam só 30. "Falta de respeito com os candidatos que saem das suas casas para realização das provas”, diz Vanessa Soares Batista, de Mossoró-RN