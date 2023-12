Inscrições no concurso público da Caern se encerram no dia 20 de dezembro. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Idecan, banca realizadora do concurso. Ao todo, são 33 vagas, distribuídas entre cinco cargos de nível superior e quatro cargos de nível técnico. Também haverá formação de cadastro de reserva. O concurso possui vagas para os cargos de advogado, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro químico, técnico de controle ambiental, técnico de edificações, técnico em mecânica e técnico em instrumentação.

O prazo para as inscrições no concurso da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está chegando ao fim. Ao todo, são 33 vagas, distribuídas entre cinco cargos de nível superior e quatro cargos de nível técnico.

O concurso possui vagas para os cargos de advogado, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro químico, técnico de controle ambiental, técnico de edificações, técnico em mecânica e técnico em instrumentação.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de dezembro de 2023, exclusivamente pelo site www.idecan.org.br.

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

Ao todo, estão em jogo 693 oportunidades, considerando vagas imediatas e formação de Cadastro Reserva. Os salários oferecidos são atrativos, com um salário base que pode chegar a R$ 8.746,10 para os cargos de nível superior, e R$ 4.198,11 para os de nível técnico.

Vale destacar que a Caern é uma sociedade de economia mista, que faz parte da administração indireta, o que significa que a empresa tem uma autonomia financeira.

“Pela prestação de serviços que a Companhia realiza – com o tratamento de água e esgoto e a distribuição de água tratada para a população -, ela não depende financeiramente do Governo do Estado. Em seus 54 anos de história, a empresa nunca atrasou nenhuma folha de pagamento de seus empregados”, ressaltou a gerente de Desenvolvimento Humano da Caern, Vilma Félix.

Além dos salários competitivos, a Caern oferece diversos benefícios aos seus colaboradores. Os profissionais contratados têm acesso a vantagens como vale alimentação no valor de R$ 1.401,71, plano de saúde, promoção por mérito, promoção por tempo de serviço, licença paternidade de 20 dias, entre outras vantagens conforme estipulado no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

JORNADA DE TRABALHO E LOCAIS DE PROVAS

A jornada de trabalho varia de acordo com o cargo, sendo 30 horas semanais para o cargo de advogado e 40 horas semanais para os demais cargos ofertados no certame. Os locais de realização das provas também são escolhidos pelos candidatos no ato da inscrição, contemplando as cidades de Caicó, Mossoró e Natal.

TAXA DE INSCRIÇÃO E ISENÇÃO

A inscrição custa R$ 120 para as vagas de nível superior e R$ 100 para as de nível médio. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição deste concurso o candidato que:

É doador regular de sangue (doou sangue pelo menos duas vezes nos últimos 12 meses);

Ou está inscrito no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico);

Ou é doador de medula óssea;

Ou é doador regular de leite materno;

Ou é eleitor convocado e nomeado para servir à Justiça eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte.