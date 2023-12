As ações sociais e programação cultural de natal no Partage Shopping

Em parceria com a OAB Mossoró, ONGs de proteção animal e protetores independentes, o shopping está realizando a campanha Árvore da Esperança – ‘Encontre o seu melhor amigo neste Natal’, visando incentivar a adoção responsável de cães e gatos além do recebimento de doações de ração para ajudar nos cuidados a esses animais resgatados. Além disso, em parceria com a UFERSA, o shopping está promovendo a campanha Natal Sem Fome, que tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade social. O Partage Mossoró, que oferece programação cultural variada no final de semana, é um dos pontos de doação e a arrecadação pode ser feita até o dia 19 de dezembro.

Em parceria com a Comissão de Defesa dos Animais da OAB Mossoró, ONGs de proteção animal e protetores independentes, o shopping está realizando a campanha Árvore da Esperança – ‘Encontre o seu melhor amigo neste Natal’, é composta por uma árvore sustentável feita de garrafas pet e repleta de imagens dos animais que podem ser adotados e informações sobre cada um deles. A ação visa incentivar a adoção responsável de cães e gatos além do recebimento de doações de ração para ajudar nos cuidados a esses animais resgatados.

Além disso, em parceria com a UFERSA, o shopping está promovendo a campanha Natal Sem Fome, que tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade social. O Partage Mossoró é um dos pontos de doação e a arrecadação pode ser feita até o dia 19 de dezembro.

Programação cultural - E para completar esse clima natalino, o Partage Mossoró está oferecendo uma programação cultural musical neste final de semana. No sábado, às 16h, haverá um cortejo natalino com a presença do Papai Noel e a participação da banda Clarins Imperiais, com distribuição de balões para a diversão da criançada. Já no domingo, das 18h às 22h, os alunos e professores da Casa do Piano farão uma apresentação especial e emocionante para encantar os visitantes do shopping.

O Partage Shopping Mossoró convida a todos a participarem dessas ações sociais e a prestigiarem a programação cultural de Natal, para celebrar o espírito natalino e fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Venha fazer parte dessa corrente do bem!