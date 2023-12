Regiões Oeste Potiguar e Central registram os maiores volumes de chuvas do estado

O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou acumulados superiores 80 milímetros (mm) nas últimas 24h. Os municípios de Santana dos Matos (Central Potiguar) registrou 88,4mm, Caraúbas (Oeste Potiguar) com 84 mm e Currais Novos com 69,6mm foram os mais chuvosos. Os dados referem-se ao período das 7h da segunda-feira (18) até o mesmo horário de hoje (19).



“As chuvas devem continuar durante toda a semana, mais concentradas entre a quarta-feira e a quinta-feira no interior. No litoral as chuvas mais fortes deverão ocorrer entre a quinta e o sábado”, declarou Gilmar Bristot, chefe da unidade de meteorologia da Emparn.



Bristot explica ainda que “a chuva decorre da atuação de sistemas meteorológicos transitórios e que estão dentro da previsão normal para esta época do ano”.



Previsão dia a dia:

19/12/23 - terça-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas no litoral. Seridó, alto oeste e região de Mossoró.



20/12/23 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas no litoral. Seridó, alto oeste e região de Mossoró.



21/12/23 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas no litoral. Seridó, alto oeste e região de Mossoró.



22/12/23 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado em todas as regiões do estado.



23/12/23 - sábado - Céu parcialmente nublado em todas as regiões do estado.



24/12/23 - domingo - Céu parcialmente nublado em todas as regiões do estado.