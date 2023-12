Detran fará mutirão de exames práticos de direção em Mossoró nesta sexta- feira, 22

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) vai realizar um mutirão de exames práticos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na próxima sexta-feira (22), em Mossoró. Com a abertura de 250 vagas extras para os testes práticos, o Detran informa que os candidatos que tinham exames em Mossoró nos dias 26, 27 e 28 deste mês, devem antecipar o agendamento para o dia do mutirão. Para participar, todos os candidatos devem fazer o Agendamento para as provas no Portal de Serviços do Detran, incluindo quem já estava marcado e vai precisar adiantar a data. O mutirão ocorrerá das 7h às 17h, no Terminal Rodoviário de Mossoró.

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) vai realizar um mutirão de exames práticos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na próxima sexta-feira (22), em Mossoró. Com a abertura de 250 vagas extras para os testes práticos, o Detran informa que os candidatos que tinham exames em Mossoró nos dias 26, 27 e 28 deste mês, devem antecipar o agendamento para o dia do mutirão. Para participar, todos os candidatos devem fazer o Agendamento para as provas no Portal de Serviços do Detran, incluindo quem já estava marcado e vai precisar adiantar a data.



O Coordenador de Registro de Condutores do Detran, Rodrigo Fernandes, explicou que depois de realizar sete semanas com mutirões em Natal, nas sextas-feiras e sábados, é a vez de Mossoró poderem receber a equipe de examinadores. Em Natal, foram realizados cerca de 4200 exames práticos de direção veicular.



“Nossa meta é agilizar o processo de Habilitação dos candidatos, sobretudo os que estão com processos vencendo nos próximos dias. Porém, sempre damos o alerta para que o cidadão não deixe seu processo se aproximar do vencimento, e procure concluir todas as etapas o quanto antes, para não perder o prazo do Contran”, alerta o Coordenador Rodrigo Fernandes.



Segundo a Resolução 789, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o processo para obtenção da Habilitação fica ativo no Detran pelo tempo de doze meses, contados da data do requerimento do candidato. Dessa forma, não tem possibilidade de prorrogação de prazo.



Para garantir uma vaga no mutirão, é preciso fazer o agendamento no Portal de Serviços do Detran (https://portal.detran.rn.gov.br), faz o login informando CPF e Senha, clica no botão “Agendamentos”, depois em “Habilitação”, “Mutirão CNH”, seleciona o serviço (escolhe a categoria de habilitação A ou B), o local de atendimento (Mossoró – Setor de Habilitação), clica na data 22/12/2023 e marca o horário disponível.



O mutirão ocorrerá das 7h às 17h, na Ciretran de Mossoró, Av. Wilson Rosado, 38 (BR-304 - Terminal Rodoviário de Mossoró), e vai beneficiar moradores de Mossoró e municípios vizinhos