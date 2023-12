Vereadores aprovam PL que homenageia Padre Sátiro com nome de avenida. Aprovado por unanimidade, o Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 129/2023, de autoria do vereador Lawrence Amorim, denomina a Avenida Diocesana de Avenida Diocesana Padre Sátiro. Segundo o vereador, a denominação faz justiça à memória e ao legado do padre, falecido aos 93 anos, no dia 27 de novembro de 2023. ““Nossa gratidão por tudo o que padre Sátiro produziu em Mossoró”, disse.

FOTO: EDILBERTO BARROS