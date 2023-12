Ricardo Capelli explica funcionalidade do aplicativo lançado para inibir roubo de celular

Segundo Cappelli, o governo buscou uma alternativa para acelerar o bloqueio porque o celular passou a ser o "maior patrimônio" que as pessoas carregam consigo. O app se chama Celular Seguro. A ferramenta já está disponível para navegadores como Google Chrome e Microsoft Edge e ganhará aplicativos para Android e iPhone (iOS) nesta quarta-feira (20). Quem tiver o celular roubado ou furtado poderá avisar de uma vez várias instituições parceiras do governo, como a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e bancos. Se a ideia se cumprir, a vítima perderá menos tempo para entrar em contato com cada instituição.

Por outro lado, não há garantia de bloqueio imediato. A associação de operadoras de telefonia fala em até 6 horas para encaminhar o pedido às operadoras e mais 1 dia útil para a linha ser bloqueada. Alguns bancos participantes citam bloqueio imediato, mas outros têm prazo de até meia hora, a partir do recebimento do alerta feito pelo app.