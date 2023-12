Três pessoas da mesma família sofrem descarga elétrica provocada por um raio, em Upanema. As vítimas são Geovani Soares da Silva, de 25 anos, o filho dele, um menino de 5 anos, e a sobrinha, uma menina de 1 anos e 5 meses. O caso aconteceu no Sítio Retiro, na tarde desta quarta-feira (20). As vítimas estavam divididas em duas casas quando sofreram a descarga elétrica . Elas foram socorridas para o hospital local e, em seguida, transferidas para o Hospital Regional Tarcísio Maia. De acordo com interno de medicina, Henrique Gabriel, todas estão estáveis e não correm risco de morte.

Um adulto e duas crianças foram vítimas de uma descarga elétrica, no início da tarde desta quarta-feira (20), no Sítio Retiro, zona rural do município de Upanema, no Rio Grande do Norte.

As vítimas foram identificadas como Geovani Soares da Silva, de 25 anos, o filho dele, um menino de 5 anos, e a sobrinha, uma menina de 1 anos e 5 meses. As três estavam em duas casas diferentes, quando sofreram a descarga elétrica.

O homem e a sobrinha chegaram por volta das 14h30, em uma ambulância. Já o filho dele chegou pouco depois, em outra ambulância.

De acordo com interno de medicina, Henrique Gabriel, foram solicitados vários exames para verificar as consequências da descarga elétrica no corpo dela, que indicaram que todas estão estáveis e não correm risco de morte.

Giovani ainda deverá passar por uma tomografia, visto que apresenta um hematoma na parte de trás da cabeça, possivelmente, devido ao fato de ter caído após a descarga.

Ainda segundo Henrique, o homem não soube explicar exatamente como tudo aconteceu, afirmou que estava um pouco confuso e que chegou a perder a consciência por alguns instantes.

A reportagem do MOSSORÓ HOJE também tentou falar com algum familiar das três vítimas, mas foi informada que eles ainda estavam em choque devido ao susto.