Petrobras lança concurso com 6.412 vagas e salários a partir de R$ 5,8 mil

A Petrobras lançou nesta terça-feira (26) um novo concurso com remuneração inicial de R$ 5.878,82. São 6.412 mil vagas e cadastro da reserva. São oportunidades distribuídas em 7 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

O processo seletivo avaliará os candidatos por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão previstas para ser aplicadas em 24 de Março, e vão acontecer nas cidades que os selecionador irão trabalhar, ou seja: onde a Petrobras atua.

No sudeste, os municípios são: Betim (MG), Belo Horizonte (MG), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Já no sul, as cidades são Araucária (PR), Canoas (RS), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). No nordeste, a unica cidade é Ipojuca (PE), ou demais cidades do Pernambuco onde a Petrobras atue ou venha a ter atuação, mas a prova também poderá ser aplicada na capital Recife.

Os participantes deverão pagar uma taxa de inscrição, no valor de R$62,79, até o dia 21 de fevereiro de 2024. Vale lembrar que doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico, podem solicitar a isenção da taxa.

O processo seletivo ainda vai destinar 20% das vagas serão reservadas para as pessoas com deficiência e mais 20% ficam para as pessoas negras. Não há exigência de experiência profissional prévia.

O prazo de validade do processo seletivo será de 18 meses, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Petrobras.

