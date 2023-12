Circuito Esportivo Mossoroense vira lei e tem inscrições prorrogadas. A lei sob número 4.111, aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito Allyson Bezerra, estabelece o Circuito Esportivo Mossoroense (CEM) anualmente no calendário esportivo sob organização da SEMEJ, garantindo competições realizadas pela Prefeitura para o fomento do esporte na zona urbana e rural. Lançado no dia 8 passado, e com prazo final para 29 de dezembro, o período de inscrições para o 2º CEM foi prorrogado até o dia 26 de janeiro de 2024.

O Circuito Esportivo Mossoroense (CEM), competição promovida pela Prefeitura de Mossoró, agora é Lei Municipal. O projeto, proposição do poder executivo, sob elaboração da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), responsável pela execução da disputa, foi aprovado e depois sancionado pelo prefeito Allyson Bezerra na sexta-feira passada, dia 19.

A lei sob número 4.111 estabelece o Circuito Esportivo Mossoroense anualmente no calendário esportivo sob organização da SEMEJ, garantindo competições realizadas pela Prefeitura para o fomento do esporte na zona urbana e rural.

As modalidades contempladas permanentemente no CEM são: futebol, futsal, handebol, basquete e voleibol, abrindo margem ainda para a Secretaria de Esporte adicionar novas modalidades.

“Este ano celebramos duas grandes realizações da gestão Allyson em prol do esporte. Primeiramente, o Programa Vida na Praça virou lei municipal, possibilitando a amplitude da iniciação esportiva e do lazer a mais de 26 praças e comunidades apenas neste ano. Agora, para fechar o ano com chave de ouro, anunciamos mais uma edição do Circuito Esportivo Mossoroense, este que também passa a ser lei municipal, garantindo as equipes amadoras do nosso município o fomento direto ao esporte, desenvolvendo jovens e adultos, promovendo a boa competitividade e garantindo principalmente que Mossoró não passará mais anos sem ter competições realizadas pela prefeitura. Fomentar o esporte é essencial”, comemorou a secretária de Esporte, Larissa Maciel.

INSCRIÇÕES

Lançado no dia 8 passado, e com prazo final para 29 de dezembro, o período de inscrições para o 2º CEM foi prorrogado até o dia 26 de janeiro de 2024.

Com exceção do futebol, disputado apenas no masculino, as outras quatro modalidades permanecem com competições nas categorias masculino e feminino.

As inscrições estão sendo feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico cem.mossoro.rn.gov.br. Por cada atleta inscrito, a equipe deverá entregar 1kg de alimento não perecível.

As disputas têm previsão de início para o dia 24 de fevereiro de 2024.

Veja o passo a passo para inscrição:

- Acessar o site www.cem.mossoro.rn.gov.br

- Buscar aba pré-inscrição;

- Preencher todas as informações: nome completo, e-mail, WhatsApp e criar uma senha;

- Agora você já vai estar logado com uma própria aba para o seu time!

- No canto esquerdo da tela, busque por lista de equipe e insira todos os dados, incluindo técnico com CREF;

- Adicione todos os seus atletas, a documentação de comprovação de residência e salve!

Pronto, você está inscrito no CEM!

OBRIGATORIEDADE DO CREF

A Secretaria de Esporte e Juventude informa aos pretendentes em participar do 2º CEM, que serão admitidos por equipe a inscrição de até dois técnicos, sendo que um deles deverá, obrigatoriamente, possuir o registro do Conselho Regional de Educação Física (CREF). Apenas este poderá ficar à beira da quadra, para orientação aos atletas.

Parceira do CREF 16 RN, a SEMEJ esteve reunida recentemente com representantes da entidade no estado, quando foi ratificada a exigência de apresentação do registro dos profissionais àqueles que forem designados a atuar à beira da quadra durante as competições esportivas vinculadas ao Município.

Para esses casos, em toda e qualquer competição será solicitado o CREF, em conformidade com a legislação do profissional da Educação Física, valorizando o profissional da referida atividade e cumprindo a exigência legal válida em todo o território nacional.