85,23% da população aprova gestão do prefeito Pezão, em Umarizal-RN

Pesquisa realizada pelo Instituto Cenpop nesta segunda quinzena de dezembro, aponta que, num eventual projeto de releeição, o atual prefeito Raimundo Pezão seria reeleito com mais de 70% dos votos. A ex-prefeita Elijane aparece em segunda lugar, com apenas 16,59%. O resultado da pesquisa é um indicativo de aprovação ao processo de reestruturação que vivencia o município de Umarizal.

85,23% da população no município de Umarizal, região do Médio Oeste do Rio Grande do Norte, aprova a gestão do prefeito Raimundo Pezão e, 70,45% está disposta a reelege-lo para mais 4 anos de mandato, numa eventual candidatura de reeleição, ano que vem.

A pesquisa foi feita pelo instituto Cenpop, de Patu-RN. O CENPOP informou que foram entrevistados 440 moradores de Umarizal, homens e mulheres das mais variadas classes sociais, de diferentes seguimentos e índices de escolaridade, com idade de 16 a 88 anos.

Ainda conforme o Cenpop, os entrevistadores buscaram 12 setores da cidade e da zona rural de Umarizal, que tem cerca de 11 mil habitantes. A pesquisa foi realizada no período de 24 a 26 de dezembro e o nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,7%.

Na pesquisa, além da avaliação da gestão do prefeito Raimundo Pezão, também foi constatado que 44,55% da população de Umarizal aprova o governo Fátima Bezerra no município e que 38,64% desaprova. 16,82% não responderam aos entrevistadores.

Detalha, inclusive, o confronto direto entre o prefeito Raimundo Pezão, num possível projeto de reeleição, com a ex-prefeita Elijane, principal líder da oposição em Umarizal.





Neste cenário, Raimundo Pezão aparece com 70,45% das intenções de votos, caso ele decida por ir à reeleição no próximo ano. Já a ex-prefeita Elijane aparece com apenas 16,59%. 6,82% não souberam responder e 6,14% falaram que não votariam em nenhum.

A pesquisa perguntou: “Em quem o sr (a) não vota de jeito nenhum para prefeito de Umarizal? 49,32% não souberam responder, mas 30,45% dos entrevistados disseram que não votariam na ex-prefeito Elijane e apenas 7,73% falaram que não votariam no atual prefeito Pezão.

O cenário confortável para uma possível reeleição do prefeito Raimundo Pezão, reflete o trabalho de reestruturação que está em andamento no município de Umarizal, tanto na cidade como na zona rural, alcançando setores essenciais, como construção de escolas de grande porte, recuperação da estrutura de saúde, de prédios públicos e de estradas, calçamento e asfalto de ruas, perfuração de poços, apoio ao homem do campo, fomentando, assim, o crescimento social e econômico do município.