Comandante dá dicas de segurança na praia de Tibau na virada de ano. A tenente-coronel Martini, comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró, lembrou que os banhistas precisam ficar atentos, principalmente com as crianças, para evitar acidentes envolvendo afogamento. A operação verão foi iniciada no final de semana que antecedeu o natal e segue até final de semana seguinte ao carnaval, com aumento de efetivo no litoral do RN, visando promover ações de segurança à população local, bem como aos turistas.

Em entrevista ao Portal Mossoró Hoje a tenente-coronel Martini, comandante do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, com sede em Mossoró, falou sobre dicas de seguranças nas praias durante o feriado de ano novo.

No final de semana que antecedeu o natal, os militares iniciaram a Operação Verão 2024, com aumento de efetivo no litoral do RN, visando promover ações de segurança à população local, bem como aos turistas que visitam o litoral potiguar no período de veraneio.

Segundo a comandante, a partir desta sexta-feira (29), até segunda-feira (1º), a cidade de Tibau contará com 7 guardas-vidas, por dia, atuando para garantir a tranquilidade de quem for visitar as praias da região. O efetivo será o mesmo em todos os finais de semana, até o final da operação verão, que se encerra um final de semana após o carnaval.

Ela reforça as dicas de segurança, principalmente com relação às crianças, para evitar acidentes, sendo o principal deles, o afogamento.

Confira abaixo: