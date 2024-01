Novos voos no Aeroporto de Mossoró vão beneficiar o turismo de negócios e lazer. O voo comercial operado pela VoePass, pertencente à Latam, com rotas para Natal-Mossoró-Fortaleza e Fortaleza-Mossoró-Natal, foi inaugurado nesta segunda-feira (1º). Serão 4 voos semanais, com capacidade para até 70 passageiros, cada.

O Aeroporto Dix-Sept Rosado, localizado em Mossoró, já está recebendo voos comerciais que, inicialmente, serão operados pela companhia aérea VoePass, pertencente à Latam Airlines, com rotas para Natal-Mossoró-Fortaleza e Fortaleza-Mossoró-Natal. Os voos vão ocorrer quatro vezes por semana.

A nova rota vai fortalecer o turismo de lazer e beneficiar o turismo de negócios, já que a região Oeste é produtora de petróleo, gás, fruticultura, além de operar com cargas, setor de serviços, entre outros.

“Os voos Mossoró-Natal e Mossoró-Fortaleza melhorarão a conectividade como um todo, fortalecendo a interiorização do turismo, bem como a conectividade com outros voos, tanto a partir de Natal, bem como a partir de Fortaleza, permitindo a chegada de outros destinos para a região”, explica Solange Portela, secretária de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, lembrando que as rotas Mossoró-Recife e Recife-Mossoró também permanecem. Todos os voos terão capacidade para até 70 passageiros.

Na avaliação da secretaria, três regiões turísticas serão diretamente impactadas: Costa Branca, Rota do Frio e o Oeste Potiguar.

“Vai permitir que pessoas de outros destinos venham por meio de conexão, seja por Fortaleza ou por Natal, para chegar em Mossoró, e ali se ganha a distribuição por meio terrestre, que ficará bem mais curta em questão de distância”, esclarece Solange.

A chegada da nova companhia ao tráfego aéreo de Mossoró ocorreu principalmente devido ao acordo do Governo do Estado com a Latam, viabilizado através do decreto para isenção de imposto sobre o combustível de aviação, também conhecido como QAV. O decreto tem o intuito de estimular as empresas a ampliarem o número de voos para o estado.

O que também foi reforçado pela outorga, assinada em setembro deste ano pela governadora Fátima Bezerra, que permitiu que a Infraero, empresa pública nacional vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, assumisse a administração do Aeroporto de Mossoró. O processo de tramitação para que a Infraero administrasse o local ocorria desde dezembro de 2022.

Rotas

A rota Natal-Mossoró terá voos às segundas, quartas, sextas e domingos, com partida às 10h55 e chegada às 11h55. Já a rota de Mossoró a Natal, as aeronaves partem às 15h55, com chegada à capital potiguar às 16h55.

Já a rota Mossoró-Fortaleza terá voos às segundas, quartas, sextas e domingos, partindo de Mossoró às 12h35 e chegando à Fortaleza às 13h30. A rota Fortaleza-Mossoró terá partida às 15h55, chegando à Mossoró às 16h55.

Aeroporto Dix-Sept Rosado

Com capacidade para operar voos regionais e nacionais em aviões médio porte, o aeroporto de Mossoró tem uma pista asfáltica de 2.000 metros de extensão, com 30 metros de largura, pátio de estacionamento de aeronaves com 11.250 metros quadrados de área construída, Terminal de Passageiros (Saguão de Embarque e Desembarque, área de check-ins, sala AIS, EPTA, canal de inspeção, áreas comerciais, banheiros, área administrativa e estacionamento público).

Construído em 13 de outubro de 1940, foi operado pela Infracea Aeroportos de 2018 a 2022, até receber a outorga, assinada pela governadora Fátima Bezerra em setembro de 2023, para passar a ser administrado pela Infraero.

A Infraero, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, possui 50 anos de experiência e administra 24 aeroportos no país. Tem a finalidade de alavancar a infraestrutura aeroportuária explorando seu potencial industrial e comercial.

A VoePass, vinculada à Latam Airlines, trabalha com aviões de médio portoe, como o ATR 72, versões -500 e -600, e o ATR42, com capacidade para até 70 passageiros cada um.