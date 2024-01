Detran RN publica resultado dos aprovados no Programa CNH Popular 2023

Os aprovados deverão agendar atendimento de Habilitação em qualquer unidade do Detran para abrir o processo. O agendamento é via portal de serviços, mediante cadastro e login. Deverão comparecer na unidade munidos de documento de identificação (RG e CPF), comprovante de agendamento e comprovante de endereço. Os aprovados terão trinta dias, a partir do dia 2 de janeiro de 2024, para abrir o processo e um ano, de acordo com o edital número 013/2023, para seguir os trâmites com agendamento de exames, aulas no Centro de Formação de Condutores (CFCs) e avaliações.

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran), divulgou a lista de aprovados no programa CNH Popular 2023. A lista final dos aprovados pode ser conferida em portal.detran.rn.gov.br (banner CNH Popular).



O programa CNH popular 2023 teve início no mês de setembro e contou com etapas de divulgação, inscrições, seleção, entrega e avaliação de documentos, e finaliza com a publicação dos aprovados.



Para dúvidas específicas sobre o Programa, os cidadãos deverão contatar o número de whatsapp destinado pela Coordenadoria de Registro de Condutores especificamente para esse fim. O contato é o (84) 99807-7173.