Arrastão de 1° de janeiro leva multidão às ruas de Grossos

No primeiro dia de 2024, as ruas de Grossos foram tomadas por uma multidão que acompanhou o trio elétrico com Raphaela Santos, a Favorita, no tradicional arrastão de janeiro na cidade. O show da cantora superou a expectativa de público da organização da festa, que a cada ano se consolida como a maior da região nessa data.



“O evento ficou gigante e mais uma vez Grossos abraçou turistas de vários municípios para juntos celebrarmos a chegada do ano novo. Para nós, esse momento também representa a reafirmação da nossa vocação turística e aquecimento da economia local, o que tem gerado renda e oportunidades para a população”, ressaltou a prefeita Cinthia Sonale.



Com forte esquema de segurança adotado pela Prefeitura em parceria com a Polícia Militar, a festa transcorreu de forma tranquila, garantindo assim a diversão de milhares de pessoas numa espécie de micareta pela principal avenida da cidade.



Não por acaso, esse arrastão é considerado uma prévia do carnaval grossense, cuja programação foi divulgada ainda ontem (1) pela própria prefeita. Grafith, Dodô Pressão, Circuito Musical, Thiago Freitas e Cavaleiros do Forró são algumas das atrações do “Carnaval de Todos” na pequena urbe salineira neste ano.