Defesa Civil de Mossoró reforça medidas preventivas para o período chuvoso

Com o início do período chuvoso, a Defesa Civil de Mossoró reforça as atividades preventivas no município, visando o cuidado da população para o enfrentamento de possíveis situações de emergência.

Entre as medidas fundamentais está a orientação sobre o descarte correto de lixo, com intuito de reduzir os riscos para qualquer possibilidade de desastre natural.

A correta disposição de resíduos ajuda a prevenir inundações, deslizamentos de terra e até mesmo a propagação de doenças, em especial nas regiões mais propensas da cidade e zona rural.

A população tem sido instruída a não jogar lixo, especialmente em canais, rios e bueiros. O descarte adequado e a coleta regular são práticas simples e que tem um impacto significativo na vida das pessoas.

De acordo com o Departamento de Monitoramento, Alerta e Desastres, ao perceber acúmulo de água, os condutores devem evitar seguir na via durante chuvas intensas.

Outra medida preventiva está relacionada à proteção contra raios e tempestades. Nesse caso, as equipes orientam manter os vidros fechados, sem contato com as partes metálicas do veículo.

Evitar lugares abertos, como estacionamentos e campos de futebol, além de não permanecer em rio, lago ou piscina são algumas maneiras de se proteger das adversidades.

Com previsão de chuvas ao longo da semana, ao perceber rachaduras na parede, fendas, depressões no terreno e até inclinação de árvores e postes, equipes da Defesa Civil deverão ser acionadas, pois há risco de desabamento.

A Defesa Civil segue vigilante, em alerta, com equipes de prontidão, estabelecendo monitoramento de pontos e acompanhando de forma diária as necessidades do município.

Ações da Prefeitura de Mossoró, no tocante à limpeza de canais, córregos e galerias, atrelado ao serviço de manutenção da rede, estão sendo essenciais para o pleno funcionamento do sistema de drenagem em diferentes pontos.

Além disso, obras realizadas na Lagoa do Bispo, no bairro Nova Betânia e na avenida Leste-Oeste, próximo à Central de Abastecimento Prefeito Raimundo Soares (Cobal), também vem registrando melhoras no escoamento da água e sendo fundamentais nesse trabalho preventivo, evitando maiores transtornos para a cidade.

Membros da Defesa também destacam a eficiência do serviço realizado pelo município na Avenida João da Escóssia com a Avenida Diocesana, que antes sofria com o alto volume de água.

Por conta do cuidado em manutenção, com trabalho programado de limpeza dos equipamentos, o sistema agora vem funcionando com excelência, escoando o grande volume de chuva rapidamente.

Em Mossoró, a Defesa Civil Municipal conta com canal de atendimento 24h por dia. Em caso de emergência, a população pode acionar as equipes através do telefone 199. A ligação é gratuita.