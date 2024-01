Prefeito Allyson anuncia obra do Centro de Educação do município que levará o nome de Pe. Sátiro

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, publicou no Diário Oficial do Município (DOM), a licitação da obra que vai transformar a educação na região. O Centro de Educação, Tecnologia e Capacitação (Cetec).



Com um investimento de aproximadamente 15 milhões, entre a obra e equipamentos de última geração, laboratórios, auditórios e tecnologia de ponta. “O Cetec terá como foco a formação de crianças, adolescentes e jovens, além de oferecer capacitação para os nossos servidores municipais,” disse Allyson.





O Cetec será construído na Av Rio Branco, no bairro Santo Antônio, zona norte de Mossoró e oferecerá disciplinas como informática, desenvolvimento de sistemas, aulas de robótica e outras áreas modernas e inovadoras. O projeto faz parte dos programas "Mossoró Realiza" e "Mossoró Cidade Educação", reforçando o compromisso do prefeito com a melhoria do ensino no município.



O Cetec levará o nome de Padre Sátiro Cavalcanti, um educador que fez a diferença na história da educação mossoroense e estadual. “O nome escolhido confirma o nosso profundo respeito e reconhecimento ao legado deixado por Padre Sátiro como educador e defensor incansável da educação,” falou o prefeito.



A iniciativa não apenas representa um marco para Mossoró, mas também simboliza o comprometimento do prefeito Allyson com a transformação educacional na região. “É muito gratificante poder realizar essa obra que vai transformar a vida dos nossos adolescentes, jovens, e ainda capacitar os nossos servidores, além de levar o nome de um grande educador que temos profundo respeito e gratidão, que é Padre Sátiro. Isso é “Mossoró Realiza”, realizado sonhos do nosso povo.” Finalizou Allyson.