Confira as intervenções no trânsito durante construção do Centro Comercial em Mossoró

Condutores de veículos que costumam circular pelas proximidades do Mercado Central e Catedral de Santa Luzia deverão ficar atentos às mudanças no trânsito que ocorrem a partir das 19h desta quarta-feira, 3. A Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) estará realizando intervenções nestes trechos.



A medida será necessária em virtude da preparação para o início das obras do Centro Comercial, que será construído pela Prefeitura de Mossoró.



Nesta quarta, já teremos intervenção parcial na rua Francisco Peregrino para a demarcação dos locais onde os ambulantes do entorno do Mercado e Praça da Independência serão realocados durante o período de construção.



A travessa Martins de Vasconcelos também será interditada parcialmente e a travessa Frei Antônio da Conceição ficará totalmente interditada para organização dos espaços para os ambulantes. A partir do dia 15 de janeiro teremos intervenção total da rua Bezerra Mendes, entre a avenida Augusto Severo e a rua Meira e Sá para início das obras



As ações serão necessárias para melhor organização do espaço, além de garantir a segurança das pessoas durante o período de obras. A equipe dos agentes de trânsito estará disponível para contribuir no controle de tráfego e no auxílio dos motoristas no direcionamento de rotas alternativas. Qualquer eventualidade, as equipes podem ser acionadas através do 156. A ligação é gratuita.