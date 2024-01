Boleto do IPTU 2024 de Mossoró já está disponível no Portal do Contribuinte. O primeiro vencimento é para o dia 29 de fevereiro. A Sefaz lembra que pelo quarto ano consecutivo o município de Mossoró aplica o desconto de 25% para o contribuinte que realizar o pagamento do tributo em parcela única. A medida é concedida somente para o contribuinte adimplente e com o cadastro atualizado perante a Secretaria da Fazenda.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), já disponibilizou os boletos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), no Portal do Contribuinte. O primeiro vencimento é para o dia 29 de fevereiro de 2024.

A Sefaz lembra que pelo quarto ano consecutivo o município de Mossoró aplica o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) para o contribuinte que realizar o pagamento do tributo em parcela única. A medida é concedida somente para o contribuinte adimplente e com o cadastro atualizado perante a Secretaria da Fazenda.

Para acessar o boleto, o contribuinte deve acessar o site: contribuinte.mossoro.rn.gov.br, clicar no menu IPTU e informar o número do sequencial do imóvel ou inscrição imobiliária.

Caso não disponha no momento destas informações, o contribuinte poderá entrar em contato com o WhatsApp da Secretaria da Fazenda (9 8847 4890) ou se deslocar à sede da Sefaz, localizada na avenida Alberto Maranhão, 1180, Centro.

BOLETOS FÍSICOS

A Secretaria da Fazenda destaca ainda que os boletos físicos serão entregues pelos Correios na residência dos contribuintes. A medida terá início neste mês de janeiro.

CONFIRA CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DO IPTU 2024:

1ª quota/quota única – 29 de fevereiro de 2024

2ª quota – 29 de março de 2024

3ª quota – 30 de abril de 2024

4ª quota – 31 de maio de 2024

5ª quota – 28 de junho de 2024

6ª quota – 31 de julho de 2024

7ª quota – 30 de agosto de 2024

8ª quota – 27 de setembro de 2024