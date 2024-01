Calendário de matrículas para 2024 em Mossoró será divulgado na segunda, 8. Pelo terceiro ano consecutivo, as matrículas serão efetuadas de forma 100% on-line, por meio do programa “Mossoró Digital”. O calendário será publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM).

A Prefeitura de Mossoró publicará, na segunda-feira (8), portaria que institui o calendário com o período de matrículas para o ano letivo de 2024 na Rede Municipal de Ensino. Pelo terceiro ano consecutivo, as matrículas serão efetuadas de forma 100% on-line, por meio do programa “Mossoró Digital”.

O calendário será publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM), contemplando etapas como renovação dos alunos já matriculados na Rede Municipal; transferência por interesse próprio; matrículas dos alunos novatos com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA) e matrícula de novos alunos.

Uma das novidades para o ano letivo de 2024 será a etapa “Cadastro de Reserva”, que consiste na formação de lista de espera por vaga, em unidade de ensino e por turma, considerando a ordem de solicitação feita pelos pais ou responsáveis e pelos alunos de 18 anos ou mais, no Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc).

A Prefeitura de Mossoró lembra que as aulas nas escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) serão iniciadas em março. Antes, a Secretaria Municipal de Educação (SME) promoverá o Seminário de Imersão. A solenidade oficial de abertura do ano letivo é a tradicional Jornada Pedagógica, que acontecerá no final de fevereiro.