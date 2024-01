Sétima edição da “Operação Sorriso” começa no domingo (7) em Mossoró. A programação começa a partir das 7h, com realização de triagem dos pacientes inscritos, no Centro Especializado em Reabiliação (CER) Benomia Maria Rebouças, no bairro Santo Antônio. A “Operação Sorriso” é uma das maiores organizações médicas do mundo. A missão promove atendimentos e cirurgias gratuitas para crianças, adolescentes e adultos com fissuras faciais, como fissura labial e fenda palatina.