Campanha "Janeiro Branco" será lançada na próxima terça-feira (09) em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró intensificará as ações de cuidado e conscientização à saúde mental da população com a realização da campanha "Janeiro Branco". A abertura da programação do mês temático acontecerá na próxima terça-feira (9), a partir das 8h30, na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), localizada no Centro Administrativo da Cidadania Pref. Alcides Belo, no bairro Aeroporto.



Na programação inicial da campanha, haverá recital de poesia, música, teatro, entre outras apresentações culturais e informações ao público presente como forma de enaltecer a importância da temática do cuidado com a saúde emocional. O evento de abertura ainda contará com a participação pacientes e seus familiares, bem como de profissionais que trabalham diretamente na rede de apoio e assistência à Saúde Mental do município.



A campanha “Janeiro Branco” mobiliza instituições públicas e privadas e sociedade para a importância dos cuidados com a saúde mental. É um movimento de conscientização coletiva que fornece orientações e informações à população, quebrando paradigmas e tabus.



Durante este mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoverá diversas atividades nos equipamentos da rede. A programação contempla diversas atividades como palestras, oficinas, minicursos, sessões de cinema, apresentações culturais, atividades físicas, entre outras.