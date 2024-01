Prefeitura de Grossos inicia período de matriculas na próxima segunda- feira, 08

As matrículas acontecem simultaneamente nas escolas da zona urbana e da zona rural, das 7h às 11h, até o próximo dia 23/01. As vagas são para estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais. Para efetivação da matrícula, é necessária a apresentação do CPF da criança, cartão de vacina, comprovante de residência, registro de nascimento, foto 3x4 e uma pasta de papelão (para os novatos). O início das aulas está previsto para acontecer no mês de março em data a ser definida pela Secretaria de Educação.

A Secretaria Municipal de Educação informa que a abertura do período de matrículas para o ano letivo de 2024 nas escolas da rede municipal iniciam na próxima segunda-feira (08).



As matrículas acontecem simultaneamente nas escolas da zona urbana e da zona rural, das 7h às 11h, até o próximo dia 23/01. As vagas são para estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais.



Para efetivação da matrícula, é necessária a apresentação do CPF da criança, cartão de vacina, comprovante de residência, registro de nascimento, foto 3x4 e uma pasta de papelão (para os novatos). O início das aulas está previsto para acontecer no mês de março em data a ser definida pela Secretaria de Educação.