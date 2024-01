HRTM e Rafael Fernandes recebem ambulâncias do Governo do estado

O Governo do Estado fez nesta quinta-feira (04) a entrega de 20 novas ambulâncias para todas as regionais de saúde do Rio Grande do Norte. As aquisições representam um investimento de R$ 5,9 milhões, dentro do programa Governo Cidadão, no reforço da saúde pública em todo o território potiguar.



São ambulâncias de tipo B, para suporte intermediário, equipadas com ar-condicionado, cadeira de rodas, cabine sanitária, rede de oxigênio e radiocomunicadores. As ambulâncias serão divididas entre as unidades hospitalares, que ficaram com 18, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do estado (SAMU-RN), que recebe duas ambulâncias.



A governadora Fátima Bezerra registrou que "hoje estamos entregando 20 ambulâncias, mas entregamos outras nove antes. São veículos novos, devidamente equipados para atender as necessidades dos hospitais. Isto é resultado de muito trabalho e esforço com seriedade e compromisso público".



Fátima Bezerra acrescentou que "o investimento de R$ 5,9 milhões para as novas 20 ambulâncias faz a diferença por que dá suporte básico inclusive para fazer avançar o programa estadual mais cirurgias."



A chefe do Executivo estadual ressaltou o apoio que o RN vem recebendo do atual Governo Federal. "Após muitos anos conseguimos aumentar o teto para os atendimentos de média e alta complexidade (MAC). Só o município de Natal recebeu R$ 43 milhões e quase outros 100 municípios do RN também estão recebendo”.



Ela ainda enfatizou os investimentos em infraestrutura na rede SUS no RN. "São R$ 45 milhões em várias unidades. Só no Tarcísio Maia, em Mossoró, estamos aplicando R$ 10 milhões na primeira grande reforma nos 37 anos de existência daquele hospital. São 21 hospitais sob responsabilidade do Governo do Estado que atendem média e alta complexidade. Deixo hoje mensagem de confiança, olhando para o que está sendo feito e as sementes que estamos plantando como é o caso do Hospital Metropolitano, que colocamos no PAC-3".



Para a secretária de Estado adjunta da Saúde Pública, Leidiane Queiroz, o Governo do RN "consolida hoje uma grande conquista, o maior investimento em ambulâncias com equipamentos novos já feito no Estado. Investimento que vai beneficiar o transporte de pacientes e, inclusive, de quem precisa de cirurgias eletivas."



Ex-secretário de Estado de gestão de projetos e relações institucionais (Segri) e coordenador do Programa Governo Cidadão, atualmente deputado federal, Fernando Mineiro lembrou que ao assumir a gestão em 2019 - o programa que opera recurso de empréstimo ao Banco Mundial - estava com apenas 20% de execução. "E a área de saúde era a menos executada. Revertemos a situação, concluímos obras importantíssimas como o Hospital da Mulher em Mossoró que também recebeu duas das 29 ambulâncias adquiridas".



Representando os prefeitos, Odon Junior, de Currais Novos agradeceu os feitos do Governo do RN "como os R$ 4 milhões que estão sendo investidos na reforma e equipamentos do hospital de Currais Novos e agora nova ambulância". Odon ainda agradeceu o apoio do Governo na implantação do programa de Telemedicina em parceria com a Sesap e o fortalecimento da regionalização da saúde pública.



HOSPITAIS QUE RECEBERÃO AS AMBULÂNCIAS



Natal: Hospital Dr. José Pedro Bezerra/Santa Catarina, Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, Hospital Giselda Trigueiro, Hospital Geral Doutor João Machado, Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.



Grande Natal: Hospital Alfredo Mesquita Filho (Macaíba), Hospital Deoclécio Marques de Lucena (Parnamirim) e Hospital Monsenhor Antônio Barros (São José Mipibu).



Região do Seridó: Telecila Freitas Fontes (Caicó), Mariano Coelho (Currais Novos).



Agreste Potiguar: Hospital Josefa Alves Godeiro (João Câmara) e Hospital Lindolfo Gomes (Santo Antônio).



Região Oeste e Alto Oeste: Hospital Rafael Fernandes e Tarcísio Maia, em Mossoró; Hospital Nelson Inácio dos Santos (Assu), Hospital Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) e Hospital Dr. Aguinaldo Pereira (Caraúbas), Hélio Morais Marinho (Apodi).



O ato de entrega, no pátio da Escola de Governo em Natal, contou com a presença também dos secretários de Estado, Olga Aguiar (Semjidh), Íris Oliveira (Sethas), Francisco Araújo (Sesed), Helton Edi (Seap), Daniel Cabral (Comunicação); adjuntos Ivanilson Maia (GAC) e Osmir Monte (Sesed); procurador geral do Estado, Antenor Roberto e dirigentes dos hospitais regionais. Também participaram o superintendente do Ministério da Saúde no RN, Jalmir Simões da Costa, deputados Kleber Rodrigues e Neilton Diógenes, representando a Assembleia Legislativa, vereador Herbert Sena, representando a Câmara Municipal de Natal.