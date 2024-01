Prefeitura institui comissão para revisar o plano diretor de Mossoró. A revisão é uma importante etapa para o desenvolvimento sustentável da cidade, pois possibilita a atualização das diretrizes e metas para o crescimento urbano, levando em consideração as demandas e necessidades da população. A comissão executiva formada será responsável por coletar os dados necessários para embasar a revisão do plano diretor, analisando a situação atual do município e identificando os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento urbano.

A Prefeitura de Mossoró, por meio do decreto n°6.995, publicado no dia 29 de dezembro de 2023 no Diário Oficial de Mossoró (DOM), instituiu a comissão executiva responsável pela coleta de dados com o objetivo de realizar a revisão do plano diretor do município.

“Formamos uma equipe multidisciplinar com arquitetos e urbanistas, engenheiros (civis, ambientais e sanitaristas), assistentes sociais e geógrafos, a fim de dar suporte técnico e apoio operacional nos trabalhos de Revisão do Plano Diretor de Mossoró (PDM) ”, destaca Almir Mariano, secretário municipal de Programas e Projetos.

A Comissão Executiva de Coleta de Dados para a Revisão e Alteração do Plano Diretor de Mossoró, de que trata o art. 1° deste Decreto será composta dos seguintes membros:

Almir Mariano de Sousa Júnior;

Cícero de França Neto;

Francisco Caio Bezerra de Queiroz;

Maria Mariana Xavier de Lima Medeiros;

Gardel Igor Guimarães Chaves;

Bruna Luana Bezerra da Silva;

Thaís Frota Ferreira Cavalcante;

Heloisa Nascimento de Andrade;

Francisca Karoline Bezerra de Sousa;

Cristiane Elen Pereira Carvalho;

Francisco Edijailson da Silva Matias;

Carlos Eduardo Dantas da Fonseca;

Felipe Augusto Dantas de Oliveira;

Josenildo Gomes da Fonseca.

“A Comissão Executiva de Coleta de Dados para a Revisão e Alteração do Plano Diretor de Mossoró tem como objetivo coordenar e gerenciar as atividades preliminares de revisão e alteração do Plano Diretor de Mossoró (PDM). Entre essas atividades estão: realizar o diagnóstico atual da cidade a partir de mapeamentos e relatórios, análise crítica do plano diretor vigente, condução de fóruns territoriais, seminários e oficinas e construção da minuta que subsidiará a atualização do Plano Diretor de Mossoró”, detalha Almir Mariano, secretário de Programas e Projetos.

A partir da coleta e análise desses dados serão propostas medidas e diretrizes que visem melhorar a qualidade de vida da população, promover o desenvolvimento econômico sustentável, garantir a preservação do meio ambiente e a utilização adequada dos recursos naturais.

“Estamos estruturando múltiplas estratégias para ouvir todos os segmentos da sociedade mossoroense, a fim de que o PDM possa trazer melhorias e um Desenvolvimento Urbano Sustentável para o nosso município”, conclui Almir Mariano.

A revisão do plano diretor é uma ação fundamental para uma gestão eficiente e planejada do município, contribuindo para o ordenamento territorial, a melhoria da infraestrutura urbana, a promoção da inclusão social e o fomento de atividades econômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável.

Dessa forma, a Prefeitura de Mossoró demonstra seu compromisso em realizar uma gestão pública transparente e participativa, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento ordenado e sustentável do município. Mais informações podem ser obtidas através do link https://dom.mossoro.rn.gov.br/dom/publicacao/1204