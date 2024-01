MDR anuncia benefícios para a agricultura irrigada de Mossoró e Região

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu, nesta terça-feira (2), mais dois polos de agricultura irrigada, um no norte do Espírito Santo e outro no oeste do Rio Grande do Norte. Com a medida, o Brasil passa a contar com 12 polos apoiados pelo Governo Federal, que recebem atenção especial, com ações que vão desde o repasse de recursos para o desenvolvimento da produção até o planejamento de ações e a articulação com outros órgãos.





“Os polos são uma iniciativa voltada a apoiar e a desenvolver a produção agrícola sustentável nas regiões em que o uso da irrigação tem grande representatividade. Essa é uma forma de implementar a Política Nacional de Irrigação, a partir de um trabalho conjunto entre o MIDR, estados, municípios e as organizações dos irrigantes”, destaca o secretário nacional de Segurança Hídrica do MIDR, Giuseppe Vieira. “O Governo Federal tem a missão de dar efetividade à aplicação dos recursos financeiros, contribuindo para solucionar problemas reais e entraves enfrentados pelos produtores”, completa.





O secretário Giuseppe Vieira destaca a importância de que os municípios, associações de irrigantes e a sociedade civil tenham acesso a informações sobre a existência dos Polos de Agricultura Irrigada e sobre as vantagens que os irrigantes têm ao aderir à política pública. “É essencial que todos saibam dessa iniciativa e como solicitar apoio da nossa equipe do MIDR. Isso porque o Polo de Agricultura Irrigada certamente ajudará do desenvolvimento, principalmente das regiões que já têm a agricultura como carro-chefe, tanto para consumo próprio como para exportação”, enfatizou o secretário.





Espírito Santo



O Polo de Agricultura Irrigada do Norte Capixaba irá beneficiar 32 municípios do estado. Em outubro, foi realizada, na cidade de Pinheiros, uma oficina, que contou com a participação de representantes da Associação dos Irrigantes do Estado do Espírito Santo, de sindicatos rurais e da Federação de Agricultura e Pecuária do estado. No evento, foram apresentados os requisitos para a implantação do polo e elaborada uma carteira de projetos que poderão ser executados no local.





A região apresenta uma produção significativa de café conilon, destacando-se pela produtividade elevada, especialmente devido ao avanço da tecnologia na produção de mudas clonais. Também é relevante a produção de pimenta-do-reino, mamão papaia e laranja, entre outras culturas. Muitas dessas produções são direcionadas para o mercado externo, desempenhando um papel fundamental no saldo positivo da balança comercial brasileira.





Além disso, a cultura de soja irrigada já é uma realidade nos municípios de Montanha e Pinheiros, com produtividade 50% superior à média nacional.





Rio Grande do Norte



Já o Polo de Irrigação Sustentável do Oeste Potiguar vai beneficiar, direta e indiretamente, cerca de 480 mil pessoas de 12 municípios do Rio Grande do Norte: Areia Branca, Baraúna, Governador Dix Sept Rosado, Mossoró, Upanema, Apodi, Serra do Mel, Felipe Guerra, Grossos, Tibau e Caraúbas.





O MIDR contribuirá com melhoria da assistência técnica para áreas de irrigação, aumento do potencial de águas superficial dos rios Apodi/Mossoró e Rio Angicos e capacitação em gestão de recursos hídricos, dentre outras ações. A Pasta também irá contribuir com a perfuração de poços com energia solar, estradas do setor produtivo para fluxograma, kit de irrigação, máquinas e implementos agrícolas, logística e comercialização (transporte, com câmara fria e sem) e casa de farinha móvel e fixa.





O suporte do MIDR aos Polos de Agricultura Irrigada também inclui o planejamento eficiente da agricultura irrigada na região. Estudos conduzidos por institutos de pesquisa podem ajudar a entender melhor as necessidades locais e as melhores práticas a serem implementadas. “A oferta de assistência técnica é valiosa para os agricultores familiares, ajudando-os a adotar práticas mais eficientes no dia a dia”, ressalta a diretora de Irrigação do MIDR, Larissa Rego.