Avenida principal do bairro Nova Mossoró recebe recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Mossoró segue o trabalho de recapeamento asfáltico na principal avenida do bairro Nova Mossoró. O serviço na via teve início em dezembro do ano passado, após assinatura da ordem de serviço. Na manhã desta sexta-feira (5), os trabalhadores da construtora responsável davam continuidade ao trabalho que está sendo realizado na avenida.



A principal via do bairro tem aproximadamente 2 quilômetros de extensão e área de 26 mil metros quadrados. A obra está orçada em R$ 3,4 milhões. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio do programa “Mossoró Realiza”.



Esta obra foi iniciada no último dia 11 de dezembro. O trecho que está sendo recapeado é no início da BR-304 até a rua Lincoln. O recapeamento asfáltico da via já recebe elogios de moradores e motoristas que trafegam pela avenida.

“Tá ficando muito bom. A Prefeitura de Mossoró está fazendo um belo serviço aqui na principal do Nova Mossoró. Vai ficar muito bom essa via recapeada e vai melhorar bastante o fluxo, que era complicado antes, mas agora estamos sentindo uma melhora considerável”, comemorou Leandro Silva.



Manoel Edson não é morador do Nova Mossoró, mas informou que trafega pela avenida em alguns dias da semana e ressalta a trafegabilidade na região que vem melhorando à medida que o trabalho avança. “Duas, três vezes por semana passo por aqui e estou achando maravilhoso o trabalho que está sendo feito”.



Luís Carlos também é morador do bairro Nova Mossoró. Ele reside desde 2015 na localidade e também destacou a importância do serviço na via. “É uma obra muito boa que a Prefeitura está realizando aqui no Nova Mossoró. Com certeza vai melhorar o tráfego na avenida principal”, contou.



