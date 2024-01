Confira previsão do tempo para o primeiro fim de semana de 2024 no RN

Segundo informações do Inmet, O primeiro fim de semana de 2024 no Rio Grande do Norte será de Sol com nuvens em grande parte do Estado. Para Mossoró a previsão é de Sol com muitas nuvens e intensidade do vento de fraco a moderado. As temperaturas devem ficar entre 24ºC e 26ºC durante o fim de semana. O destaque de maior temperatura fica para Caicó, na região do Seridó, com máxima de 41ºC ainda nesta sexta-feira (05) e de 40ºC no domingo (07).

O primeiro fim de semana de 2024 no Rio Grande do Norte deverá ser de Sol com nuvens em grande parte do Estado, de acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O destaque de maior temperatura vai para Caicó, na região do Seridó, com máxima de 41ºC ainda nesta sexta-feira (05) e de 40ºC no domingo (07).

Para a Capital Natal, a previsão é de de Sol com muitas nuvens durante todos os horários do dia. Já no domingo, o Sol se mantém, mas com poucas nuvens e umidade entre 55 e 95%. As temperaturas variam entre a mínima de 27ºC e máxima de 32ºC.

Em Mossoró na região Oeste, o Inmet aponta a previsão de final de semana de Sol com muitas nuvens e intensidade do vento de fraco a moderado. As temperaturas devem ficar entre 24ºC e 26ºC durante o fim de semana.

Já para Caicó, a expectativa é que o fim de semana seja repleto de Sol com nuvens, com umidade entre 20 e 80%. A mínima deverá ser de 24ºC e a máxima de 39ºC para o sábado, e variando de 23ºC a 40ºC durante o domingo, a maior temperatura do Rio Grande do Norte deste fim de semana.

