Caern conclui serviço do Poço-14; Poço-6 segue em manutenção

O poço-14 que abastece os bairros Abolição 1 e 2, Gurilândia e parte do Santo Antônio apresentou problemas elétricos, mas o conserto foi concluído e o sistema de abastecimento reativado ainda na manhã desta quinta-feira (4). Já o Poço-6, que abastece Aeroporto I e II, parte de Nova Betânia e Bela Vista, segue em manutenção. O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com a assessoria da Caern que informou que a alta complexidade técnica no Poço-6 alterou o cronograma de retomada do abastecimento. Até a conclusão do serviço de manutenção os bairros afetados serão abastecidos pelo Poço-15 e a Adutora Jerônimo Rosado.

Os bairros Abolição 1 e 2, Gurilândia e parte do Santo Antônio, em Mossoró, já voltaram a ser abastecidos pelo Poço-14 da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

O poço apresentou problemas elétricos, mas o conserto foi concluído e o sistema de abastecimento reativado ainda na manhã desta quinta-feira (4).

Em relação ao Poço-6, que abastece os bairros: Aeroporto I e II, parte de Nova Betânia e Bela Vista, a Caern informou que está trabalhando para retomar o funcionamento.

No início de dezembro o equipamento apresentou um problema técnico e além de todas as condições físicas desfavoráveis do sistema, que apresenta alta complexidade para captação da água (1km de profundidade), algumas situações técnicas que não poderiam ser previstas foram ocorrendo ao longo do trabalho nas últimas semanas.



Após uma intervenção especializada conhecida como “filmagem”, foi encontrada uma intercorrência operacional a 285 metros de profundidade, que diminuiria a vazão de água. Mesmo assim a equipe buscou religar a bomba para reativar o poço, realizando uma limpeza e implantação do conjunto motor bomba. Após alguns minutos de teste, o poço secou, sinal de obstrução, não permitindo a produção de água.



Segundo a Caern, uma empresa terceirizada foi contratada está trabalhando no conserto do Poço-6. Segundo a companhia, o trabalho de manutenção do P-6 é de difícil execução, por ser um poço de grande profundidade (mil metros) sendo necessário retirar todas as colunas do subsolo, com o uso de guindaste.

Enquanto a companhia está providenciando ações operacionais, os bairros Aeroporto I e II, parte de Nova Betânia e Bela Vista que são abastecidos pelo Poço-6, estão sendo atendidos pela Adutora Jerônimo Rosado e também pelo Poço-15.

O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com a assessoria da Caern que informou que ainda não há previsão para a conclusão do serviço e retomada do funcionamento do poço -6 e afirmou que concentra esforços para resolver a situação o mais brevemente possível.