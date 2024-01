Ações da “Operação Verão 2024” serão realizadas de Tibau a Baía Formosa. A operação foi lançada oficialmente nesta sexta-feira (5) e será realizada até 08 de fevereiro, cobrindo 400 quilômetros do litoral potiguar, com investimento de R$ 5 milhões. No ato de lançamento, no Posto Policial de Pium, em Parnamirim, o Governo do RN entregou mais 29 veículos, modelo Duster, adquiridos com recursos da parceria com o governo federal, além de 10 quadriciclos e quatro motonáuticas para o Corpo de Bombeiros.

A Operação Verão 2024 inicia nesta sexta-feira (05) e será realizada até 08 de fevereiro em 400 quilômetros do litoral do Rio Grande do Norte, área que compreende o município de Tibau, no litoral norte, até Baía Formosa, no litoral sul.

O Governo do RN investe R$ 5 milhões na Operação Verão que vai contar com 1.500 agentes de segurança, em serviço extraordinário, por dia de operação. Diversos órgãos da administração estadual estão integrados na iniciativa: SETUR, SEAP, SESAP, DETRAN, DER, IDEMA e ITEP.

Além destes há também a participação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, STTU, Guardas Municipais e Prefeituras.

No ato de lançamento da Operação Verão, no Posto Policial de Pium, em Parnamirim, o Governo do RN entregou mais 29 veículos, modelo Duster, adquiridos com recursos da parceria com o governo federal.

Com esta entrega são 400 novos veículos já entregues através da parceria com o Governo Federal que está investindo R$ 100 milhões na segurança pública no RN. Também foram entregues às forças policiais 10 quadriciclos e quatro motonáuticas para o Corpo de Bombeiros Militar.

A governadora Fátima Bezerra disse que a Operação Verão 2024 objetiva trazer mais tranquilidade e paz.

"É uma ação integrada com todos os órgãos do sistema estadual de segurança - Sesed, Seap, PM, PC, Itep e parcerias com órgãos federais e municipais e ainda com o Detran e Idema para ações de educação no trânsito e preservação ambiental nos 400 quilômetros do nosso litoral".

"Queremos agradecer a confiança e o esforço do Governo do Estado em fortalecer a segurança pública, reequipar nossos órgãos e pagar diárias operacionais. Tudo isso certamente vai resultar em um melhor serviço prestado à população", declarou o secretário de estado da segurança pública e defesa social, Francisco Araújo.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado Taveira Junior reforçou que a Operação Verão vai trazer mais segurança e evitar acidentes no litoral. O prefeito de São José de Campestre, Eribaldo Lima, falando em nome dos municípios que receberão os novos veículos para a PM, elogiou a iniciativa da gestão estadual e disse que o investimento vai beneficiar diretamente a população. "Com a operação, teremos um verão protegido e seguro para todos", acrescentou o diretor-geral do Detran, Hugo Araújo.

Os municípios que receberão os novos 29 veículos Duster são: Afonso Bezerra, Alexandria, Apodi, Areia Branca, Assu, Caiçara do Norte, Caicó, Canguaretama, Espírito Santo, Ipanguaçu, Itajá, Itaú, Jardim de Piranhas, João Câmara, Jucurutu, Lajes Pintada, Natal (02), Nova Cruz, Olho d’Água do Borges, Parelhas, Pau dos Ferros, Santa Cruz, Santo Antônio, São José de Campestre, São Paulo do Potengi, Serra do Mel, Tangará e Upanema.

Também acompanham a governadora os secretários de Estado, Raimundo Alves (Gac), Olga Aguiar (Semjidh), Íris Oliveira (Sethas), Solange Portela (Setur), Alexandre Lima (Sedraf), Gustavo Coelho (Sin), Helton Edi (Seap), Daniel Cabral (Comunicação), procurador-geral do Estado, Antenor Roberto, secretários adjuntos Ivanilson Maia (Gac), Osmir Monte (Sesap), Armelli Brenand (Seap), Lidiane Queiroz (Sesap), Sílvio Torquato (Sedec), comandante da PM, Coronel Alarico Azevedo, comandante do CBM, coronel Luiz Monteiro, delegado adjunto da Polícia Civil, Herlânio Cruz, diretor-presidente do Idema, Werner Farkat, diretora-geral do DER, Natécia Nunes, diretor da FJA, Gilson Matias. Ainda compareceram representantes da prefeitura de Natal, da Guarda Municipal de Natal e dos municípios que receberam os veículos.

ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NA OPERAÇÃO VERÃO

A Operação Verão 2024 conta com ações de cobertura policial com efetivo presente em todos os pontos turísticos do Rio Grande do Norte.

Pela Polícia Militar, serão realizadas atividades ordinárias e extraordinárias nos litorais norte e sul do Rio Grande do Norte. Neste planejamento, a corporação também atuará ostensivamente com o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), em fiscalizações de trânsito.

Além do policiamento, a operação contará com mais 400 carros recentemente adquiridos, juntamente com os dois helicópteros da segurança pública (Potiguar 01 e 02). Policiamento motorizado, a pé, montado, na área rural e urbana.

Haverá incremento da fiscalização de trânsito com operações zero álcool e lei seca. Policiamento ordinário e ambiental realizará fiscalização de som alto e perturbação do sossego, além do policiamento especializado fará reforço dos litorais norte e sul.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil vai ampliar os postos fixos e móveis em todo o litoral potiguar, com destaque para o trabalho do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV), atuando de forma educativa em áreas de grande fluxo entre turistas e visitantes.

A área de Atuação da Diretoria de Polícia Civil da Grande Natal (DPGRAN) com delegacias fixas em Pirangi do Norte, Barra de Maxaranguape e em Camurupim e delegacias móveis em Pirangi do Norte, Muriú, Ponta Negra e Búzios.

A área de atuação da Diretoria de Polícia Civil da Interior (DPCIN) será em Tibau, Areia Branca, Tibau do Sul, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo e Touros. A Polícia Civil terá delegacias fixas em São Miguel do Gostoso, Tibau e Pipa.

ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Para a Operação Verão 2024, o Corpo de Bombeiros terá 17 postos de guarda-vidas na Região Metropolitana, 01 em Tibau do Sul, 01 em São Miguel do Gostoso e outros 03 na região de Mossoró. O Corpo de Bombeiros terá à disposição 14 veículos durante o período da Operação Verão.

O Corpo de Bombeiro também realiza a campanha Praia Segura, com início em 6 de janeiro, realizando ações como Blitz Educativa junto ao trânsito, com informações importantes com os cuidados necessários para quem está se deslocando para as praias. A Turista Legal promove ações de conscientização em hotéis e pousadas do litoral.

ATUAÇÃO DO ITEP

Equipes de plantão atuarão em Natal e nas regionais de Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros, de segunda a sexta, em escala ordinária.

Nos finais de semana, servidores em escalas extraordinárias reforçarão o efetivo em praias do Estado. Nesses dias, serão cerca de 50 servidores ao todo.