Prefeito quer divulgar programação do Carnaval de Apodi-RN ainda esta semana

Prefeito Alan Silveira já antecipou semana passada várias bandas, algumas de renome nacional, para o maior carnaval do Rio Grande do Norte, em Apodi-RN. Em contato com o MOSSORÓ HOJE, o gestor antecipou que este ano a festa será ainda maior do ano em 2023 e que a programação será divulgada ainda esta semana.

O prefeito Alan Silveira, de Apodi-RN, disse ao MOSSORÓ HOJE que até o final desta semana, pretendo divulgar a Programação completa do Carnaval 2024.

Assegura que, diante do que já foi contratado, este ano será uma festa maior, com estrutura ampliada, do que a do não passado, que transcorreu com muita alegria e segurança.

Semana passada, o prefeito antecipou vária atrações regionais, como Aline Reis, de Mossoró, e Biquini Cavadão, de renome nacional. “Destaca-se também André Luvi, João Neto Pegadão, Banca Inala”, diz Alan Silveira.





O prefeito espera, este ano de 2024, ampliar a estrutura de saúde (conseguiu já poucos dias uma ambulância em parceria com o deputado Neilton) e também segurança e de apoio aos milhares de foliões de outras regiões.

