Faculdade de Enfermagem da UERN retoma atendimentos em 18 de janeiro

Os atendimentos no ambulatório da Faculdade de Enfermagem (Faen), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), estão em recesso. Os serviços em diferentes especialidades retornarão no dia 18 de janeiro, com exceção das vacinas e do atendimento do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Nupics).

Os serviços do Nupics voltarão no início de fevereiro, junto com as aulas do semestre letivo 2023.1, após o recesso acadêmico. Já a aplicação das vacinas será retomada após o Carnaval, depois do dia 13 de fevereiro.

Os ambulatórios oferecem serviços de nutrição, preventivo (Papanicolau), psicologia, fisioterapia, relaxamento, reiki, cromoterapia, acupuntura, pré-natal, entre outros, de forma gratuita para a população.

Também são oferecidos atendimentos específicos para a população LGBT+ e para crianças com microcefalia decorrente do Zika Vírus, além da aplicação de vacinas.

O ambulatório é uma junção dos diversos projetos e núcleos de extensão desenvolvidos pela FAEN para o atendimento à comunidade, como o Núcleo de Atenção Materno Infantil (NAMI); o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Nupics); a Residência Multiprofissional em Atenção Básica, Saúde da Família e Comunidade e Ambulatório LGBTQIA+.

Os agendamentos para os atendimentos são feitos de forma presencial, na sede da Faen, Rua Desembargador Dionísio Filgueira, ou através do WhatsApp (84) 99638-9133.