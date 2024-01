MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 09/01/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Prefeitura de Mossoró reúne comerciantes e detalha ações para início das obras do Centro Comercial

“Operação Sorriso”: período de cirurgias inicia nesta terça-feira (09) em Mossoró

Faculdade de Enfermagem da UERN retoma atendimentos em 18 de janeiro

Ano letivo das redes estadual e municipal de ensino começa no dia 4 de março; Já as escolas particulares 10 dias antes

ESTADO

UFERSA Mossoró envia mil mudas para o município de Francisco Dantas, perto de Pau dos Ferros, dentro do projeto Plantando o futuro

Prefeito prepara programação do Carnaval 2024, em Apodi, para divulgar ainda esta semana

Licença para construção da Barragem Poço de Varas, no Alto Oeste do RN, é liberada Pelo Governo do Estado/IDEMA

POLÍCIA

Polícia procura suspeito de golpear a ex-esposa com chave de roda e depois botar o carro por cima

Discussão durante festa termina com um jovem de 18 anos morto, em São Miguel, no Alto Oeste

Criminosos invadem agência bancária pelo telhado e tentam arrombar cofres, em Martins

NACIONAL

Poderes exaltam democracia e defende punição severa ao golpismo

Colisão frontal entre ônibus de excursão e caminhão carregado de mangas deixa 24 mortos no Estado da Bahia

Governo Federal repassa 5,8 bilhões para os municípios brasileiros referente ao primeiro repasse do FPM de janeiro