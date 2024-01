Matrículas na rede de ensino de Mossoró começam em 26 de janeiro. O calendário de matrículas, dividido em 7 etapas, foi publicado na edição do DOM desta segunda-feira (8). Pelo terceiro ano consecutivo, as matrículas serão efetuadas de forma 100% on-line, por meio do programa “Mossoró Digital”.

A Prefeitura de Mossoró publicou nesta segunda-feira (8) portaria que institui o calendário com o período de matrículas para o ano letivo de 2024 na Rede Municipal de Ensino.

Pelo terceiro ano consecutivo, as matrículas serão efetuadas de forma 100% on-line, por meio do programa “Mossoró Digital”. Confira AQUI o documento completo, a partir da página 2.

O calendário publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM) contempla sete etapas, começando em 26 de janeiro. A primeira etapa é destinada à renovação de matrículas dos alunos da Rede Municipal. Para esse grupo, o período vai das 8h do dia 26 de janeiro às 23h59 ao dia 29 de janeiro.



Esse processo será realizado pela própria unidade de ensino (escolas e Unidades de Educação Infantil — UEIs), por meio do “Mossoró Digital”, na seção Educação/SIGEduc, sendo necessário que pais ou responsáveis confirmem a renovação, realizando a assinatura da ficha de matrícula, disponível na unidade de ensino.

Com exceção das turmas de finalização das etapas de Ensino (Infantil II, 5º ano e 9º ano - Ensino Fundamental e 4º nível da Educação de Jovens e Adultos - EJA), quando a unidade onde as crianças/alunos estudam não dispõem do ano subsequente, a matrícula deverá ser efetivada, por meio de transferência por interesse próprio dos pais ou responsáveis, no SIGEduc, no período de 31 de janeiro a 2 de fevereiro.

Concluídas as etapas de renovação e transferência dos alunos da Rede Municipal, serão realizadas as matrículas dos alunos novatos com deficiência e/ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para esse grupo, com comprovada vulnerabilidade econômica, as matrículas acontecerão de 6 a 8 de fevereiro. Já para os alunos novatos com deficiência e/ou com TEA, sem comprovada vulnerabilidade econômica, o período será de 14 a 16 de fevereiro.

As etapas seguintes do calendário são as matrículas de novos alunos, solicitação que será realizada de forma on-line no período de 20 a 28 de fevereiro, sendo a matrícula de novos alunos com comprovada vulnerabilidade econômica de 20 a 22 de fevereiro e a matrícula de novos alunos sem comprovada vulnerabilidade econômica de 26 a 28 de fevereiro.

CADASTRO DE RESERVA

Uma das novidades do calendário de matrículas para o ano letivo de 2024 é a etapa “Cadastro de Reserva”, que consiste na formação de lista de espera por vaga, em unidade de ensino e por turma, considerando a ordem de solicitação feita pelos pais ou responsáveis e pelos alunos de 18 anos ou mais, no SIGEduc, no momento da solicitação da matrícula.

“Os pais ou responsáveis devem estar atentos aos prazos das matrículas estabelecidos na portaria. Além disso, caso não disponham de acesso à internet, podem realizar as matrículas com o apoio da unidade de ensino, bem como no Portal do Saber”, destacou o secretário municipal de Educação, professor Marcos Oliveira.

PERÍODO DE MATRÍCULAS 2024 (por etapa)

Etapa 1: Renovação de matrícula – das 8h do dia 26/1 às 23h59 do dia 29/1;

Etapa 2: Transferência por interesse próprio – das 8h do dia 31/1 às 23h59 do dia 2/2;

Etapa 3: Matrícula dos alunos novatos com deficiência, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com comprovada vulnerabilidade econômica – das 8h do dia 6/2 às 23h59 do dia 8/2;

Etapa 4: Matrícula dos alunos novatos com deficiência, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sem comprovada vulnerabilidade econômica – das 8h do dia 14/2 às 23h59 do dia 16/2;

Etapa 5: Matrícula de novos alunos, com comprovada vulnerabilidade econômica – das 8h do dia 20/2 às 23h59 do dia 22/2;

Etapa 6: Matrícula de novos alunos, sem comprovada vulnerabilidade econômica – das 8h do dia 26/2 às 23h59 do dia 28/2;

Etapa 7: Convocação do Cadastro de Reserva, mediante disponibilidade de vagas remanescentes – 1ª Chamada: Final do 1º bimestre; 2ª Chamada: Final do 2º bimestre.