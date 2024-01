Allyson abre inscrições do Jovem do Futuro com 1.000 novas vagas e bolsa de R$ 300. O programa visa não apenas oferecer conhecimento, mas também apoiar financeiramente os participantes concedendo uma bolsa no valor de R$ 300. “Este investimento demonstra o nosso comprometimento em proporcionar oportunidades reais para a nossa juventude,” disse Allyson.

O Prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, anunciou nesta terça-feira (9), o início das inscrições para o Programa Jovem do Futuro. Com um total de 1.000 novas vagas disponíveis, o programa tem como alvo estudantes de 15 a 18 anos, matriculados em instituições de ensino públicas de Mossoró, sejam elas municipais, estaduais ou federais.

O programa visa não apenas oferecer conhecimento, mas também apoiar financeiramente os participantes concedendo uma bolsa no valor de R$ 300. “Este investimento demonstra o nosso comprometimento em proporcionar oportunidades reais para a nossa juventude,” disse Allyson.

O Programa Jovem do Futuro destaca-se como o maior projeto de capacitação na região, oferecendo uma importante oportunidade para o desenvolvimento educacional e profissional dos jovens. “Além de adquirir novas habilidades, os participantes terão a chance de se preparar para os desafios do mercado de trabalho, contribuindo assim para a construção de um futuro mais promissor,” falou o prefeito.

“As inscrições já estão abertas, e a expectativa é que o programa não apenas capacite, mas também inspire e motive os jovens a alcançarem seus objetivos. Mossoró mais uma vez se destaca como uma cidade comprometida com o desenvolvimento de sua juventude, investindo não apenas em educação, mas também no potencial e no futuro de cada participante do Programa Jovem do Futuro.” Finalizou Allyson.

As inscrições estão sendo feitas no link: jovemdofuturo.mossoro.rn.gv, o edital com todas as informações também está disponível no site.