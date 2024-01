Carnaval de Grossos 2024 terá sete dias de folia com grandes atrações

A festa em Grossos começa no dia 8/02, com a escolha do rei e rainha do Carnaval. Na sexta-feira, 9/02, a programação se volta para a terceira idade com o Baile Reviver, No sábado, 10/02, a noite será animada com o tradicional desfile do bloco “Quer vir, Venha”, marcado por apresentação pessoal ou em grupo de fantasias. A melhor fantasia será premiada. Do domingo à Quarta-feira de Cinzas, alegria não faltará. Além dos artistas da terra, nomes como Papazoni da Bahia, Muny Santos, Cavaleiros do Forró, Circuito Musical, Banda Grafith, Serginho Pimenta irão animar o maior carnaval da Costa Branca.

O carnaval de Grossos tem tudo para ser uma das grandes opções do folião da região Oeste do Rio Grande do Norte. Serão sete dias de folia e com atrações que são garantia de diversão, ritmo, diversão e, claro, muita alegria.

A festa momesca grossense tende a disputar o destino com Apodi, Macau, Tibau e outras cidades onde existe tradição relacionada à festa de rua. Para se ter ideia do investimento feito pela Prefeitura Municipal, a Quarta-Feira de Cinzas será animada com Serginho Pimenta no arrastão do “mela-mela” pelas ruas da cidade.

A festa em Grossos começa no dia 8/02, com a escolha do rei e rainha do Carnaval. Em seguida, de acordo com a secretária municipal de Turismo e Eventos, Geniffa Alves, a ideia é movimentar os dias de festa da melhor forma possível, garantindo diversão e alegria para todos os públicos.

Na sexta-feira, 9/02, a programação se volta para a terceira idade com o Baile Reviver, quando serão escolhidos o rei e rainha da melhor idade. Tudo ao ritmo das marchinhas de carnaval que marcaram épocas e que ainda fazem a alegria do público em geral. O Baile dos Idosos contará com a Orquestra de Frevo.

No sábado, 10/02, a noite será animada com o tradicional desfile do bloco “Quer vir, Venha”, marcado por apresentação pessoal ou em grupo de fantasias. A melhor fantasia será premiada. Do domingo à Quarta-feira de Cinzas, alegria não faltará. A programação, com datas definidas, ainda está em elaboração pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

A secretária Geniffa Alves, contudo, afirma que as atrações já foram definidas. “Vamos ter, além dos artistas da terra, nomes como Papazoni da Bahia, Muny Santos, Cavaleiros do Forró, Circuito Musical, Banda Grafith, Serginho Pimenta, dentre outros”, disse. Ela acrescenta que em breve a programação será divulgada, com as atrações de cada dia de Carnaval