MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 10/01/2023

MOSSORÓ

Allyson abre inscrições do Jovem do Futuro com 1.000 novas vagas e bolsa de R$ 300

Moradores de Mossoró reclamam que hidrômetros instalados pela CAERN desperdiça muita água

Mossoró Realiza: Cronograma de recapeamento asfáltico da Avenida Rio Branco será retomado nesta quarta-feira

Prefeitura de Mossoró publica edital de concurso com 50 vagas para Assistência Social

De janeiro a novembro de 2023 Mossoró acumulou saldo positivo de 7.426 empregos

Comerciantes iniciam mudança para espaço montado pela Prefeitura para início da construção do Centro Comercial

Mossoró Limpa”: Prefeitura promove limpeza do canal do conjunto Vingt Rosado

ESTADO

Zurick vai assumir Aeroporto de São Gonçalo do Amarante no início de março

Governo Federal destina 427 milhões para recuperar rodovias estaduais no Rio Grande do Norte

Governo Federal reconhece situação de emergência em Umarizal por estiagem e Upanema por seca.

Produtores do baixo açu pegaram 3,5 milhões emprestados no Banco do Nordeste e para este ano de 2024, o banco trabalha para dobrar este valor

FPM: municípios potiguares vão receber mais de R$ 123 milhões

Visitantes passarão a pagar uma taxa de acesso ao Forte dos Reis Magos

Eleitores têm até 8 de maio para regularizar pendências ou solicitar a 1ª via do título

Governo do estado quer recuperar Casas de Cultura do RN

POLÍCIA

Polícia encerra inquérito e indicia 4 pessoas pelo homicídio de “Pula-Pula”, em Serra do Mel

Homem que tentou matar a mulher batendo na cabeça dela com uma chave de roda e depois passando o carro por cima teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, em Encanto

NACIONAL

PF promete desfecho final para o caso Marielle, com nomes de mentores e executores ainda este trimestre de 2024

Pacheco diz que decisão sobre MP da desoneração da folha será tomada após conversa com Haddad

2023 foi o ano mais quente em mais de 170 anos

Internacional

Presidente do Equador declara 'conflito armado interno' e põe Exército contra facções criminosas após onda de violência