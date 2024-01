Climatologista aponta chuvas acima do normal na 2ª quinzena de janeiro no RN

As análises do Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) apontam um aumento na ocorrência de chuvas a partir da segunda quinzena de janeiro no Rio Grande do Norte.

“Como previsto, com a continuidade da condição de aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico, que caracterizam o fenômeno El Ñino, facilita a chegada de frentes frias no Nordeste. Essa condição deverá continuar nos meses de janeiro e fevereiro, devendo ser meses com chuvas acima do normal”, comentou Gilmar Bristot, chefe da unidade de Meteorologia da Emparn.

De acordo com Bristot, o primeiro dia do ano começou com chuvas principalmente na região Oeste do estado, e os dias seguintes foram seguidos de estiagem. “Tivemos chuva no primeiro dia do ano e nos dias seguintes observamos uma diminuição das chuvas. A previsão é que a partir da segunda quinzena as condições vão começar a apresentar mudanças com ocorrências de pancadas de chuvas principalmente na região Alto Oeste, Vale do Açu e na região litoral”, frisou.

Para Mossoró, a previsão é que a atuação da zona de convergência traga chuvas entre os dias 15 a 20 de janeiro. “As chuvas serão mais organizadas e devem atingir a região desde Aracati no Ceará até Mossoró, os sistemas meteorológicos que vão atuar deverão ajudar a trazer a zona de convergência para o litoral da Costa Branca trazendo chuvas nos próximos dias” explica.

Para fevereiro, a previsão deverá ser a mesma de janeiro. A chegada de uma umidade na região irá produzir uma instabilidade trazendo chuvas. Já em março, segundo Bristot, o enfraquecimento do fenômeno El Nino trará chuvas mais frequentes para a região.

“O resultado é que as chuvas nos meses de janeiro e fevereiro fiquem entre normal e acima do normal. Para o mês de março, com o enfraquecimento do El Nino, a frequência de chuvas deverá ser maior podendo se estender até os meses de abril a junho, com o final da quadra chuvosa com uma presença maior de chuvas”, explica Bristot.