Avenida Rio Branco entre a Augusto Severo e Prudente de Morais recebe recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta quarta-feira (10) a aplicação da última camada de asfalto da avenida Rio Branco no trecho entre as ruas Augusto Severo e Prudente de Morais, de acordo com o cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEIFRA) por meio do programa “Mossoró Realiza”.



A avenida Rio Branco, que é uma das mais importantes de Mossoró, recebe uma nova camada de asfalto CBUQ. Houve uma necessidade de fazer primeiro uma camada para tratamento das juntas, das trincas que origina-se da carga repetida do tráfego e gera tensões de tração na base do revestimento por conta do tráfego que é grande, detalha Josenildo Gomes, diretor-executivo de Obras Viárias.

“Hoje nós estamos fazendo a última camada de capeamento CBUQ, em cima da camada de regularização para revitalização da via e posteriormente a sinalização. A extensão da via é de 6,5 quilômetros no total. Com área de 40 mil metros quadrados”, destaca.



As intervenções, conforme foi comunicado, acontecerão até o dia 17, acrescenta Josenildo Gomes. “Estamos no primeiro trecho, a avenida foi dividida em três trechos de intervenção, nós estamos no primeiro que tem duração de três dias e vai da Prudente de Morais a Augusto Severo. Inicialmente nós vamos trabalhar no sentido do Centro, numa mão, depois no outro sentido, no sentido do bairro, fazendo já as transversais e já liberando", concluiu.

As vias foram selecionadas com base em critérios técnicos, priorizando os trechos com maior necessidade de reparo. O recapeamento asfáltico está sendo realizado com material de qualidade, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste causado pelo tráfego.



A Prefeitura pede a compreensão dos moradores e usuários das vias durante os trabalhos, que poderão causar alguns transtornos temporários. No entanto, os benefícios a longo prazo serão significativos com ruas mais seguras e confortáveis para todos.