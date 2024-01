Governadora reúne construtoras para analisar andamento das obras dos IERNs. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (10). Com investimento total de R$ 110 milhões, o Governo do Estado vai entregar ainda este ano, 10 unidades de ensino técnico e profissionalizante.

A governadora Fátima Bezerra participou nesta quarta-feira (10) de uma reunião com as secretarias estaduais de Educação e Infraestrutura e um grupo de construtoras para analisar o progresso das obras nos Institutos de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN).

Com investimento total de R$ 110 milhões, o Governo do Estado vai entregar ainda este ano, 10 unidades de ensino técnico e profissionalizante.

As obras estão distribuídas nos municípios de Natal, Touros, Tangará, Santana do Matos, Jardim de Piranhas, Campo Grande, Umarizal, Alexandria, São Miguel, Areia Branca. Além destas, as cidades de São José do Mipibu e Mossoró também serão contempladas.

Segundo a governadora Fátima Bezerra, a importância dos institutos técnicos não se limita apenas a abrir oportunidades para os alunos, mas também para as comunidades contempladas com as novas unidades de ensino.

"Almejamos criar um espaço funcional, adequado e propício para estimular e incentivar as diversas vocações dos estudantes. Essa iniciativa visa não apenas proporcionar um ambiente enriquecedor para a comunidade acadêmica, mas também para toda a comunidade local", disse a governadora.

A governadora também enfatizou a relevância do ensino técnico na formação de mão de obra de qualidade.

"Ao perguntar aos pais onde gostariam que seus filhos estudassem, muitos expressam o desejo de vê-los no Instituto Federal, por exemplo. Queremos ter com os IERNs um papel semelhante na interiorização da educação de qualidade, com a formação profissionais cada vez mais preparados para o atual mercado de trabalho”, justificou.

Durante a reunião, a Secretaria de Infraestrutura do Rio Grande do Norte (SIN) ressaltou que as unidades de ensino desempenham uma função social importante para os municípios em que estão inseridos.

"Essas escolas estão longe de serem apenas prédios, são um padrão de qualidade e um investimento valioso na formação da juventude", disse o secretário Gustavo Coelho.

Os investimentos médios se mantêm constantes, com cada unidade do Instituto Estadual custando aproximadamente R$ 10 milhões.

Mudança do cenário da educação potiguar

A construção dos IERNs promete transformar o cenário educacional potiguar com um investimento expressivo de R$ 110 milhões.

Cada unidade apresentará uma infraestrutura robusta de 8 mil metros quadrados (m²), incluindo 12 salas de aula, laboratórios, áreas dedicadas ao ensino profissionalizante, biblioteca, auditório, além de amplos espaços verdes internos e externos.

Um dos diferenciais das novas estruturas é que cada unidade adotará fontes de energia limpa, como sistemas fotovoltaicos, e contarão com uma estação de tratamento de águas pluviais, reforçando o compromisso com a sustentabilidade ambiental.

“Essas instituições têm uma capacidade de atendimento de até 1.200 a 1.500 estudantes. Sabemos que, quanto mais jovens estiverem na escola, mais distantes ficarão das situações de violência presentes da nossa sociedade”, reiterou a governadora Fátima Bezerra.

Para a definição dos cursos técnicos oferecidos pelos IERNs, um processo participativo envolve a comunidade escolar e os agentes econômicos. Plenárias foram feitas em cada cidade sede, com a presença de gestores estaduais, coordenadores, professores e representantes dos setores educacionais e econômicos, são parte integrante desse processo.