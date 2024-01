Sesap alerta municípios para risco de proliferação do mosquito da dengue em 2024

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap-RN) enviou uma nota informativa seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, alertando aos municípios potiguares que ajudem a evitar o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de arboviroses urbanas como a dengue a zika e a chikungunya.

Tendo em vista as análises epidemiológicas que apontam para a possibilidade de um aumento substancial dos casos de arboviroses, principalmente da dengue, neste período do ano no estado, a Sesap listou uma série de 25 recomendações, que vão desde a ampliação das ações de detecção dos casos por meio de exames, reforço das redes de cuidados em hospitais e unidades, até as já reconhecidas medidas de limpeza, para evitar acúmulo de lixo para cortar os focos de proliferação do mosquito.

A Secretaria também informou que vai atuar em conjunto com as forças de segurança na Operação Verão. O foco é "reforçar as ações de conscientização junto à população".

Em 2022, foram mais de 12 mil casos confirmados e 21 óbitos causados pela dengue no RN. Nas últimas seis semanas epidemiológicas de 2023, o número de casos confirmados já foi maior do que os de 2022.

O relatório "Reflexões sobre o risco de arboviroses em 2024" da Fundação Oswaldo Cruz, elaborado em outubro de 2023 e distribuído pelo Ministério da Saúde, aponta que estão previstos cerca de 2,2 milhões casos suspeitos de dengue para o ano de 2024 no Brasil, com estimativas de aumento em quase todos os estados, com destaque para a região Nordeste.

Uma pesquisa do Ministério da Saúde indica que 74,8% dos criadouros do mosquito da dengue estão nos domicílios, em locais como vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, bebedouros em geral e materiais para construção.



O levantamento também aponta que locais de armazenamento de água elevados (caixas d’água, tambores, depósitos de alvenaria) e no nível do solo (tonel, tambor, barril, cisternas, poço/cacimba) aparecem como segundo maior foco de procriação dos vetores, com 22%, enquanto depósitos de pneus e lixo têm 3,2%.