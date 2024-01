IFRN oferta 1.497 vagas em cursos de graduação via SiSU

São 1.497 vagas, ofertadas pelos campi Apodi; Caicó; Canguaretama; Ceará-Mirim; Currais Novos; Ipanguaçu; João Câmara; Macau; Natal-Central; Natal-Centro Histórico; Natal-Zona Norte; Nova Cruz; Parnamirim; Pau dos Ferros; Santa Cruz; e São Gonçalo do Amarante. As oportunidades são destinadas a portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente. As inscrições para o processo seletivo têm início no dia 22 de janeiro e vão até as 23h59 do dia 25 deste mesmo mês. A ação deve ser realizada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Durante o processo de inscrição, a pessoa interessada deverá selecionar a concorrência de vagas à qual deseja se candidatar.

A Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (Proen/IFRN) publicou o Edital nº 01/2024, que anuncia vagas em cursos superiores de graduação via Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para o primeiro e o segundo semestres letivos de 2024.

São 1.497 vagas, ofertadas pelos campi Apodi; Caicó; Canguaretama; Ceará-Mirim; Currais Novos; Ipanguaçu; João Câmara; Macau; Natal-Central; Natal-Centro Histórico; Natal-Zona Norte; Nova Cruz; Parnamirim; Pau dos Ferros; Santa Cruz; e São Gonçalo do Amarante. As oportunidades são destinadas a portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente.

As inscrições para o processo seletivo têm início no dia 22 de janeiro e vão até as 23h59 do dia 25 deste mesmo mês. A ação deve ser realizada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Durante o processo de inscrição, a pessoa interessada deverá selecionar a concorrência de vagas à qual deseja se candidatar.



Conforme o Edital, o processo seletivo utilizará as notas obtidas na edição 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado final será divulgado no dia 30 deste mês de 2024, no Portal IFRN e no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.