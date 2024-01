Prefeitura de Grossos credencia ambulantes para comercializar durante o carnaval 2024

De acordo com a secretaria municipal de Turismo e Eventos, Geniffa Alves, o cadastro irá servir para se ter uma base de quantos ambulantes irão trabalhar no evento e a estrutura necessária para acomodá-los durante os dias de festa. Para se cadastrar, o ambulante deve acessar o link disponível na Bio do instagram da prefeitura de Grossos e informar: Nome completo, CPF, RG, endereço, telefone e o que pretende vender. Vale ressaltar que as inscrições não serão prorrogadas. O carnaval de Grossos acontece de 09 a 14 de fevereiro e contará com grandes atrações como Grafith, Thiago Freitas, Papazoni, Cavalheiros, Dodô Pressão e Muny Santos.

A Prefeitura de Grossos inicia, nesta segunda-feira (15/01), o cadastro dos vendedores ambulantes que desejam trabalhar durante o Carnaval 2024 no município. O cadastro será realizado e forma virtual, através do Instagram oficial da Prefeitura, e segue até o próximo dia 26 de janeiro.



“Queremos ter uma ideia de quantos ambulantes pretendem trabalhar no Carnaval, que tipo de produtos irão comercializar, para, a partir de então, providenciar toda a estrutura necessária para acomodação desses comerciantes, dando o suporte que precisarem. Após o cadastro realizado, haverá uma reunião com todos para acertar os detalhes”, frisou a secretaria.



Para se cadastrar, o ambulante deve acessar o link disponível na Bio do instagram da prefeitura de Grossos e informar: Nome completo, CPF, RG, endereço, telefone e o que pretende vender. Vale ressaltar que as inscrições não serão prorrogadas.