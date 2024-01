Prefeitura retira ambulantes da Praça da Independência no Centro de Mossoró

O processo de realocação dos ambulantes instalados na Praça da Independência e na rua Bezerra Mendes, no entorno do Mercado Central é para a Prefeitura de Mossoró construir o Centro Comercial, num investimento de R$ 10,3 milhões. Vendedores ambulantes enaltecem que a transferência foi feito com diálogo e planejamento. “A organização está muito boa”, dia Luzia Neves. Foto: Wilson Moreno (Secom/PMM)

O processo de realocação dos ambulantes instalados na Praça da Independência e na rua Bezerra Mendes, no entorno do Mercado Central está em fase de conclusão nesta quinta-feira (11), de acordo com cronograma construído através do diálogo e participação de representantes dos comerciantes e da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT).

A construção do Centro Comercial é uma realização do programa “Mossoró Realiza”, que terá investimento superior a R$ 10 milhões.

Os ambulantes estão num espaço provisório nas ruas Meira e Sá, Francisco Peregrino e na travessa Martins de Vasconcelos montado com tendas devidamente sinalizados e disponibilizado durante a construção do Centro Comercial que terá início na próxima segunda-feira, 15.

“Nós estamos hoje e amanhã fazendo esse trabalho de realocação de todos esses comerciantes ambulantes que estão aqui na Praça da Independência, nos arredores do Mercado Central e na rua Bezerra Mendes. Esse é um momento importante. Com muita dedicação, com a equipe de apoio, com o carro de apoio, conversando, fazendo todos os ajustes necessários. Estamos aqui para dar apoio e fazer com que a gente consiga fazer as realocações da melhor forma possível”, declarou Frank Felisardo, titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint).





Ambulantes destacam o diálogo aberto com a Prefeitura no processo de realocação dos pontos comerciais e avaliam a organização dos espaços disponibilizados para comercializarem seus produtos durante a construção do Centro Comercial.

“A organização está muito boa, aqui o lugar é ventilado. Daqui para amanhã estará todo mundo nos seus lugares e a gente vai ser só felicidade. A expectativa são as melhores. Estou aqui para contribuir e estou muito feliz”, agradeceu Luzia Neves, vendedora ambulante há mais de cinco anos na Praça de Independência.





O comerciante Francisco Diassis também enalteceu o trabalho de organização dos espaços. “Eu estou gostando muito, está dando tudo certo. Antes era tudo no sol e chuva e agora está tudo coberto. Com a construção do Centro Comercial vai ficar melhor ainda, vamos ter um lugar digno para guardar nosso material”, disse.

Há dez anos comercializando na Praça da Independência, a ambulante Francisca Freire já está com toda mercadoria organizada no novo espaço. “Só tenho a agradecer pela atenção da Prefeitura conosco. Está muito organizado”, agradeceu.

INFRAESTRUTURA

Profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura já iniciaram a marcação dos espaços no entorno da Praça da Independência para colar os tapumes e isolar o espaço e a partir de segunda-feira iniciar a revitalização da praça e a construção do Centro Comercial, informa Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

“Estamos iniciando o fechamento de toda a obra do Centro Comercial e da Praça da Independência. Uma obra realmente que vai transformar aqui o centro da cidade, onde nós vamos construir mais de 300 boxes para colocar os comerciantes, para melhorar o centro da cidade, suas calçadas, futuramente melhorando toda a parte de inclusão e trânsito. O fechamento inicia-se hoje para que realmente na segunda a gente dê o pontapé inicial da obra”, pontuou Rodrigo Lima.

O Centro Comercial contará com Ponto da Guarda Municipal, Ponto de atendimento ao turista, além de vagas para carga e descarga e pontos para táxi, mototáxi e motoboy. O Centro Comercial terá investimento de R$ 10,7 milhões.

