MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 12/01/2023

Confira os destaques desta sexta-feira, 12, do Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, a partir das 8h10, na Rádio Difusora de Mossoró. Acompanhe ao vivo, também, no canal Mossoró Hoje, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORO

Comerciantes são retirados da Praça da Independência, da Rua Bezerra Mendes e do entorno do Mercado Central para iniciar as obras do Centro Comercial

Ambulantes destacam diálogo e organização para construção do Centro Comercial

Sefaz reforça prazo para pagamento da Taxa de Licença e Funcionamento Anual

Além de Mossoró, a CAERN tem dificuldades para abastecer outras 19 cidades do RN

Falta de água na região central preocupa diretores dos hospitais

Ufersa pesquisa oleaginosa considerada a soja do Nordeste

ESTADO

Sesap alerta municípios para risco de proliferação do mosquito da dengue em 2024

Ministério da Saúde disponibilizou R$ 20 milhões para cirurgias eletivas no RN em 2024

RN fecha 2023 com a sexta maior alta acumulada do país nos custos da construção civil

Inmet alerta para ocorrência de chuvas em mais de 40 municípios potiguares nesta sexta-feira

GNV no RN tem reajuste de 8,57% para o consumidor final

POLÍCIA

Idoso é morto pela esposa com golpes de enxada na cabeça, em Serra do Mel

Polícia registra homicídio durante a madrugada em Governador Dix-Sept Rosado

Novo ministro da Justiça toma posso no início de fevereiro; Até lá, Dino responde pelo cargo

Polícia prende vereador da cidade de Varzea é preso por estupro ocorrido em 2017; na época do crime, o legislador estava como servidor da CAERN

Polícia apreende 160 tablets de maconha no Jardim Progresso, zona norte de Natal