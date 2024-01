Solar Coca-Cola vai investir R$ 80 milhões nos próximos 5 anos no RN. A governadora Fátima Bezerra recebeu representantes do grupo, nesta quinta-feira (11), para discutir os investimentos e as ações de sustentabilidade da empresa no estado. Somente em 2024, o valor previsto será de R$ 18 milhões. Com 700 empregos diretos na fábrica localizada no Distrito Industrial de Macaíba, na Região Metropolitana de Natal, a companhia deve contratar 100 novos trabalhadores ainda este ano.

A governadora Fátima Bezerra recebeu nesta quinta-feira (11), o diretor presidente do Grupo Solar Coca-Cola, André Salles. O encontro discutiu os investimentos e as ações de sustentabilidade da empresa e aconteceu na Governadoria do Estado.

A Solar Coca-Cola, com sede no Ceará, vai investir R$ 80 milhões nos próximos cinco anos no Rio Grande do Norte. Somente em 2024, o valor previsto será de R$ 18 milhões. Com 700 empregos diretos na fábrica localizada no Distrito Industrial de Macaíba, na Região Metropolitana de Natal, a companhia deve contratar 100 novos trabalhadores ainda este ano.

“É muito importante ouvir estas informações. Nosso objetivo é fortalecer as marcas aqui no Estado. E a Coca-Cola, historicamente, possui uma relação especial com o Rio Grande do Norte, sendo o primeiro lugar onde foi produzida e comercializada no Brasil”, disse a governadora Fátima Bezerra, ao comentar que a primeira planta de produção da bebida foi instalada em Parnamirim, na Base Aérea, durante a estadia das tropas dos Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial.

A governadora também ressaltou a importância de estreitar o diálogo entre a empresa e o Governo do Estado. Fátima Bezerra diz que o objetivo é somar esforços, respeitando o DNA comercial da empresa, mas também enfatizando o compromisso responsabilidade social e sustentabilidade.

O diretor presidente da Solar Coca-Cola, André Salles, executivo com 20 anos de experiência no setor de bebidas e alimentos, detalhou que o grupo segue ampliando os investimentos em sustentabilidade na produção diária.

“Estamos levantando a bandeira da sustentabilidade, diversidade e inclusão, desenvolvendo uma série de projetos para fortalecer nossas relações no Rio Grande do Norte”, disse ele.

Hoje, o Grupo Solar é a segunda maior fabricante de Coca-Cola no Brasil. São 13 fábricas, incluindo a unidade potiguar, empregando 18 mil colaboradores.

“Temos um plano de investimento para os próximos cinco anos, com destaque para expansão da capacidade de armazenagem e a criação de novos empregos”, reforçou o empresário.

Parceria com o Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, a empresa ampliou projetos de redução de impactos ambientais, ao incrementar os investimentos em reciclagem de embalagens. A ação, além de ambientalmente sustentável, reduz o volume de resíduos gerados e os gastos com a aquisição de matéria-prima.

No campo social, desde agosto do ano passado, a Solar Coca-Cola mantém parceria com a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SETHAS). O trabalho permitiu a abertura de 2 mil vagas de trabalho para jovens entre 16 e 25 anos, por meio do programa Coletivo Online. A parceria com a SETHAS tem como objetivo capacitar jovens em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

Participaram da reunião o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Jaime Calado; a secretária estadual de Trabalho e Assistência Social, Íris Oliveira; o secretário adjunto da Sedec, Sílvio Torquato; a subsecretária de Trabalho, Joana D’arc Dantas; a secretária executiva da Fazenda, Jane Araújo; e o secretário adjunto do Gabinete Civil, Ivanílson Maia. Também estiveram representando o Grupo Solar o diretor de relações externas, Fábio Acerbi, e o diretor regional, Flávio Scalco.