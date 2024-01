117 mil adulto foram diagnosticadas com depressão em 2023, em Natal. A capital do RN e Fortaleza, no Ceará, foram as que registraram o maior percentual de diagnóstico da doença, entre as capitais do Nordeste, com 13,2%. Os dados vêm da pesquisa Vigitel 2023, do Ministério da Saúde, e apontam para um aumento nos casos. Em 2021, último ano em que o relatório havia sido divulgado, a capital potiguar apresentava um percentual de 11,8% de adultos com depressão, constatando-se um crescimento de 1,4% de diagnósticos em dois anos.