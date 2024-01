Obras do novo Ginásio de Esportes de Serra do Mel estão em fase de conclusão. Com as obras quase finalizadas, o ginásio é uma resposta ao apoio dedicado à prática esportiva como meio de transformação social. O prefeito Josivan Bibiano destaca que instalações adequadas são essenciais para impulsionar atividades esportivas e proporcionar um ambiente propício.

Além de ser uma conquista estrutural, o novo espaço visa beneficiar especialmente a juventude desportista da região. A administração reconhece o poder do esporte como ferramenta de inclusão e afastamento de caminhos negativos.

O investimento na infraestrutura esportiva não é apenas uma medida isolada, mas parte de uma abordagem mais ampla para promover estilos de vida saudáveis. O objetivo é não apenas criar um novo espaço, mas oferecer alternativas positivas para os jovens serramelenses.

Ao longo de oito anos, Serra do Mel tem mantido um equilíbrio notável entre responsabilidade fiscal e desenvolvimento. O novo Ginásio de Esportes é mais um passo nesse caminho, destacando a importância contínua desse trabalho para um futuro promissor.

A inauguração é aguardada pela comunidade como um marco de comprometimento duradouro com o desenvolvimento local. O novo Ginásio de Esportes simboliza não apenas uma estrutura física, mas um investimento significativo no crescimento e bem-estar dos cidadãos de Serra do Mel.