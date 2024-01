Com investimento superior a R$ 10,5 milhões, Centro Comercial começa a ser construído na segunda, 15

O Centro Comercial de Mossoró ficará localizado na rua Bezerra Mendes, no Centro. A Ordem de Serviço para inícios das obras será assinada pelo prefeito Allyson Bezerra no local, às 8h. O equipamento terá mais de 300 boxes que irão acolher os comerciantes ambulantes que hoje atuam em ruas do Centro da cidade. O projeto também prevê a revitalização da Praça da Independência, construção, entre outros espaços, de bicicletário, e disponibilidade de vagas para taxistas e mototaxistas, além de Posto da Guarda Municipal e Posto de Atendimento ao Turista.

Obra considerada histórica para a cidade de Mossoró, o Centro Comercial começa a ser construído na segunda-feira (15), na rua Bezerra Mendes, no Centro da cidade.

A Ordem de Serviço será assinada pelo prefeito Allyson Bezerra no local, às 8h. Na sequência, as equipes da empresa licitada para a construção iniciam o trabalho.

O investimento do Município na obra supera os R$ 10,5 milhões, viabilizados por meio do programa “Mossoró Realiza”. Além dos mais de 300 boxes que irão acolher os comerciantes ambulantes que hoje atuam em ruas do Centro da cidade, o projeto também prevê a revitalização da Praça da Independência, construção, entre outros espaços, de bicicletário, e disponibilidade de vagas para taxistas e mototaxistas, além de Posto da Guarda Municipal e Posto de Atendimento ao Turista. A acessibilidade é um dos destaques da obra.

Para que a construção seja iniciada, a Prefeitura de Mossoró vem executando um plano de ações, em constante diálogo com todos os segmentos envolvidos. Uma das medidas adotadas é a realocação dos comerciantes que estavam instalados na rua Bezerra Mendes, Praça da Independência e entorno do Mercado Central.

Os vendedores foram transferidos para espaços nas ruas Meire e Sá, Francisco Peregrino e travessa Martins de Vasconcelos, onde foram instaladas tendas e organizada, pela Prefeitura, uma estrutura temporária adequada para os comerciantes continuarem recebendo seus clientes durante o período de construção do Centro Comercial. O trânsito no local também recebeu atenção especial do Município, assim como está sendo disponibilizada uma base da Guarda Civil no local.