MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 15/01/2023

MOSSORÓ

Com investimento superior a R$ 10,5 milhões, Centro Comercial começa a ser construído nesta segunda-feira; “Achava que nunca ia sair do papel, diz ambulante

Contemplado com o Selo ODS Educação 2023, programa Jovem do Futuro teve mais de 1.400 inscrições em sua fase

Condomínios de alto padrão são notificados para pagar IPTU e também ISS pela mão de obra da construção das casas

Trailer Thiago Lanches é destruído por incêndio na praça dos Patins, em Mossoró, e amigos fazem vaquinha para ajudar

ESTADO

Políticos do Oeste se mobilizando nos alpendres de Tibau visando eleições municipais em outubro

Ressaca do mar causa estragos no litoral de Macau, Areia Branca, Tibau e Icapui

Solar Coca-Cola diz ao governo que vai investir R$ 80 milhões nos próximos 5 anos no RN

Seridó: Dnocs promete ao Governo do Estado que vai concluir obras da Barragem Passagem das Traíras em seis meses

Em Umarizal, DNOCS inicia com sucesso neste sábado a perfuração de 15 poços na zona rural

Festa de São Sebastião de Caraúbas terá Tácio Junior e Valdécio do Acordeon nesta segunda; Bel Marques é esperado para show nesta quarta-feira, 17

POLÍCIA

Sargento baleado de raspão no nariz em confronto com assaltantes em Areia Branca; Vítima socorrida e reforço a caminho do litoral

Motociclistas batem de frente em Baraúna; Um morre no local e outro é socorrido par ao Hospital Regional Tarcísio Maia

TJRN mantém decisão que condenou os assaltantes que mataram o PM Ildônio, em Caraúbas

Rodízio de segurança: Fernandinho Beira Mar volta para o Presídio Federal de Mossoró-RN

Jovem de 20 anos é morto a tiros no Centro de Caraúbas e outro da mesma idade dentro de casa em São Francisco do Oeste

Ex delegado de Luis Gomes, Donny Cavalcante, morre em acidente de carro no Estado do Goiás; “Donny fez um excelente trabalho na Polícia Civil. Sentiremos sua falta”, diz delegado regional de Pau dos Ferros

Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em parque de vaquejada do município de Pendências, no Vale do Açu

ESPORTES

Potiguar é eliminado pelo Botafogo/PB e se despede da Copa do Nordeste

Time macho volta suas atenções agora para a estreia no Estadual 2024 contra o Baraúnas, quarta-feira, dia 17, em Mossoró

NACIONAL

Para evitar perdas com a reforma tributária, dez estados e o Distrito Federal vão aumentar a alíquota do ICMS

Forte chuva alaga avenida Brasil, causa estragos com mortes no Rio de Janeiro

Escalada de dengue no País, mobilização Ministério da Saúde a vacinar 5 milhões